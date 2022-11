Neunkirchen-Seelscheid – Am heutigen Donnerstagmorgen ist die Polizei per Notruf über vermeintliche Schussgeräusche an der Hauptstraße in Neunkirchen-Seelscheid informiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Geräusche durch einen Verkehrsunfall verursacht wurden.

Laut Polizeiangeben hatte eine 78-jährige SUV-Fahrerin beim Ausparken das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt, sodass ihr BMW X3 mit Vollgas rückwärts fuhr. Dabei rammte der Wagen der Seniorin drei andere Fahrzeuge. Ehe die Fahrerin reagieren konnte, durchbrach der SUV eine Sperrkette am Fahrbahnrand, riss ein Zaunelement aus der Verankerung, touchierte einen weiteren Wagen und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen.



Beim Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mehr als 20.000 Euro geschätzt. Nun soll die generelle Fahrtüchtigkeit der 78-Jährigen überprüft werden. (ck)