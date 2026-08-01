Im Hotel-Restaurant Siegblick in Siegburg wird nicht gekocht, was gerade angesagt ist, sondern was schon Generationen geschmeckt hat. „Ich jage keinem Gastrotrend hinterher“, sagt Inhaberin Maritta Clarenz. Stattdessen setzt die 54-Jährige auf deftige, bodenständige Küche, hausgemachte Produkte und Gerichte, die bezahlbar bleiben sollen. „Meine Gäste sollen sich hier wohlfühlen.“

Eine Spezialität aus der Familiengeschichte ist die lettische Rote-Bete-Suppe, die Maritta Clarenz von ihrer Lettlandreise mitgebracht hat. Copyright: Maritta Clarenz

Die gelernte Betriebswirtin für das Hotel- und Gaststättengewerbe kennt das Haus wie kaum jemand sonst. Sie ist hier geboren und gehört bereits zur vierten Generation der Familie, die das Hotel führt. Als Kind lebte sie mit ihren Eltern und vier Geschwistern im Haus. Ihre Eltern bewirtschafteten das Lokal 35 Jahre lang, bevor Clarenz es im Jahr 2000 übernahm. Sie steht heute selbst in der Küche und bereitet die Gerichte mit zwei Köchen zu. „Wir haben ein super Team von insgesamt neun Leuten und arbeiten sehr gerne zusammen“, sagt Clarenz.

Siegburg: Eine Küche mit Familiengeschichte

Auch in der Küche steckt viel Familiengeschichte. Ihr Vater, selbst Koch, brachte von seinen Reisen Rezepte mit, die bis heute ihren Platz auf der Speisekarte haben. Clarenz führt diese Tradition fort. Eine Spezialität aus ihrer Familiengeschichte ist etwa die lettische Rote-Bete-Suppe, die sie von ihrer Lettlandreise mitgebracht hat. Aktuell stehen unter anderem frische Pfifferlinge auf der Speisekarte. „Das Zürcher Geschnetzelte mit hausgemachten Spätzle und das Hähnchen Piccata mit Tagliatelle und Tomatensoße gehören zu den Lieblingsgerichten unserer Gäste.“ Ein Höhepunkt ist die vollständige Gans, die traditionell am Tisch tranchiert wird. „Ein Ritual, das mein Vater schon durchgeführt hat.“

Maritta Annette Clarenz betreibt das Hotel-Restaurant Siegblick in Siegburg seit 26 Jahren. Copyright: Ronja Afflerbach

Im Speisesaal stehen alte Bierkrüge von Brauereien aus der Region. Einer davon stammt von Clarenz' Familie, die 1927 die Brauerei Clarenz gegründet hat. „Mein Urgroßvater Josef Clarenz hat das Grundstück damals ausgewählt, weil es sehr schattig ist und man hier gut Bier brauen konnte." Heute wird hier kein Bier mehr hergestellt. Die Einrichtung ist mit Holzmöbeln rustikal geblieben, wurde aber in den vergangenen Jahren modernisiert. Der ursprüngliche Jagdstil mit grünen Fliesen und roten Vorhängen ist verschwunden, stattdessen kam ein neuer Teppichboden hinzu. „Ich habe es bewusst zeitlos gehalten“, sagt Clarenz. Die Toilettenfliesen erinnern an die 70er-Jahre. Den „Museumsraum“, wie Clarenz ihn nennt, haben sie im alten Stil mit Landschaftsbildern an den Wänden und rosafarbener Tischdeko erhalten.

Siegburg: Hochzeiten, Geburtstage und Trauerfeiern im Siegblick

Im Siegblick lassen sich auch größere Feste feiern, beispielsweise Hochzeiten, Trauerfeiern und Geburtstage. Auf der Außenterrasse finden etwa 30 Leute Platz. Insgesamt könnten bis zu 60 Personen bewirtet werden, sagt Clarenz. Manche Gäste kehren auch nach Jahrzehnten noch zurück: Ein Ehepaar feiert im Siegblick bald seine Goldene Hochzeit –„vor 50 Jahren haben die beiden hier bereits ihre Hochzeit gefeiert“.

Ich jage keinem Trend hinterher. Maritta Clarenz, Inhaberin und Köchin

Für besondere Anlässe gibt es im Siegblick regelmäßig Veranstaltungen. Das jährlich stattfindende Candlelight-Dinner und die Silvesterpartys mit Live-DJ hat die Inhaberin von ihrem Vater übernommen. Zum Hotel gehört ein großes Grundstück, auf dem sich eine Minigolfanlage aus den 60er-Jahren befindet. Seit vier Jahren gibt es auch eine Boule-Bahn, die Gäste kostenlos benutzen können. Insgesamt verfügt das Hotel über 22 Zimmer. Im kommenden Jahr wird das Hotel-Restaurant Siegblick 100 Jahre alt. „Wir planen etwas besonderes zum Jubiläum.“ An Pfingsten, sprich im Mai, soll es stattfinden. Mehr möchte Maritta Clarenz aber noch nicht verraten.

i Eine kleine Auswahl Vorspeisen: Salatteller mit Ziegenkäse (neun Euro), Melonenschiffchen mit luftgetrocknetem Schinken (8,50 Euro). Suppen: Gazpacho Andaluz oder lettische Rote-Bete-Suppe (je 7,50 Euro). Hauptgerichte: Fish & Chips vom Rotbarschfilet (24 Euro), Zürcher Geschnetzeltes mit hausgemachten Spätzle (22,50 Euro), Wiener Kalbsschnitzel mit Pommes frites (26,50 Euro), Bauernomelette (14 Euro). Grill: Rumpsteak vom Angus-Rind (24,50 Euro), Wolsberger Schmiede-Teller (29,50 Euro). Dessert: hausgemachtes Parfait (8,50 Euro), Mascarponespeise mit Himbeermark (6,50 Euro).

Hotel-Restaurant Siegblick, Nachtigallenweg 1, 53721 Siegburg; Öffnungszeiten: Montag bis Samstag ab 17 Uhr, sonntags Mittag von 12 bis 14.30 Uhr, Frühstück: dienstags bis freitags 6.30 bis 8 Uhr, Samstag und Sonntag 8.30 bis 10 Uhr; Reservierung unter 02241/60500 oder online über die Webseite des Restaurants. Vom 23. August bis 7. September bleibt das Hotel-Restaurant geschlossen.