Streit um Kreisumlage und Kreishaushalt

Während in Köln und Bonn tausende junge Leute zunächst friedlich für ihre Bildungs- und Zukunftschancen protestiert haben, bevor ihr Protest dann von Krawallmachern gekapert wurde, gibt es im Rhein-Sieg-Kreis eine engagierte Debatte, die nicht so spannend klingt, es aber ist. Es geht um die kommunalen Finanzen, den Kreishaushalt, um Kreisumlagen und Co. – und um einen riesigen Schuldenberg.

Die Kreisverwaltung will für 2027 und 2028 mehr Geld von den Kommunen, um Berufskollegs, Förderschulen, Kreisstraßen oder Rettungswachen zu bezahlen. Dagegen fragen die Bürgermeisterinnen und Kämmerer der 19 Städte und Gemeinden zurück: „Wer soll das bezahlen?“

Bei den Schulden liegen der Kreis und seine Städte und Gemeinden nämlich schon jetzt an der Spitze. Der Kreis und seine 19 Kommunen haben Ende 2025 integrierte Schulden in Höhe von 3,545 Milliarden Euro aufgewiesen.

Rhein-Sieg bei Schulden ganz weit vorne

Dreieinhalb Milliarden: Das ist die höchste absolute Summe unter den 31 NRW-Landkreisen und die zweithöchste unter den 294 Kreisgebieten bundesweit, so eine brandneue Veröffentlichung der Statistischen Ämter von Bund und Ländern. Nun kann man einwenden, dass die hohe Summe ja auch der besonderen Größe und Einwohnerzahl unseres Landkreises entspricht.

Das stimmt, aber auch wenn man die Schulden umrechnet, kommt man auf sehr hohe Werte: Pro Einwohnerin und Einwohner liegt der Rhein-Sieg-Kreis mit 5.864 Euro auf Rang 5 in NRW und auf Rang 30 bundesweit.

„Integrierte Schulden“: Das sind nicht nur die Schulden der klassischen Kernhaushalte, sondern darüber hinaus auch die der vielen Auslagerungen wie Stadtwerke, Schwimmbäder oder Veranstaltungshallen.

Rund 3,2 Milliarden Euro entfallen auf die Rathäuser

Der Schuldenberg ist nicht allein von der Kreisebene angehäuft worden. Von der Gesamtsumme entfallen rund 3,2 Milliarden Euro auf die 19 Rathäuser und „nur“ 0,32 Milliarden Euro auf die Kreisebene. Anders als der Kreis mit der Kreisumlage können sich die Kommunen das Geld nicht bei einer anderen Ebene zurückholen, sondern müssen über Steuern und Gebühren ihre Bürger zur Kasse bitten.

Der Busbahnhof in Siegburg. Copyright: Brockmeier

Pro-Kopf-Verschuldung im NRW-Vergleich

Innerhalb der NRW-Landkreise liegt der Rhein-Sieg-Kreis bei der Pro-Kopf-Verschuldung hinter den Landkreisen Mettmann (6800 Euro pro Einwohner), Herford (6392), der Städteregion Aachen (6079) und dem Ennepe-Ruhr-Kreis (5871).

Die rechtsrheinischen Nachbarkreise Oberberg (5184 Euro) und Rhein-Berg (4587) liegen besser als Rhein-Sieg, ebenso die linksrheinischen Nachbarn Rhein-Erft (4395) und Euskirchen (3571). Drei NRW-Landkreise liegen bei der Pro-Kopf-Verschuldung sogar unter 2000 Euro. Sie sind, anders als der am Rhein sehr städtische Rhein-Sieg-Kreis, ländlich: Heinsberg (1942), Coesfeld (1877) und Olpe (1235). Der NRW-Landkreis-Durchschnitt liegt bei 4372 Euro je Einwohner, da liegt Rhein-Sieg 34,1 Prozent darüber.

Auch im Bundesvergleich weit oben

Auch im Bundesvergleich der Flächenlandkreise liegt Rhein-Sieg bei der Pro-Kopf-Verschuldung weit oben, nämlich auf Rang 30 von 294. An der Spitze stehen der Bodenseekreis mit 13.836 Euro, die Region Hannover mit 9.197 Euro und der Alb-Donau-Kreis mit 8.124 Euro je Einwohner. Der Bundesdurchschnitt pro Kopf der Bevölkerung liegt bei 3930 Euro je Einwohner, da liegt der Rhein-Sieg-Kreis weit darüber. Allerdings sind die bundesweiten Vergleiche nur begrenzt aussagekräftig, da es Unterschiede bei der Aufgabenverteilung in den Bundesländern gibt.

Siegburg führt die Hitliste der Kommunen an

Interessant ist neben den Vergleichen der Landkreise auch die „Hitliste“ der Städte und Gemeinden innerhalb des Kreises.

Die Kreisstadt Siegburg steht mit 15.383 Euro Schulden pro Kopf uneinholbar an der Spitze. Die integrierten Pro-Kopf-Schulden sind hier etwa doppelt so hoch wie in Bornheim und mehr als 16-mal so hoch wie in Swisttal. Siegburg vereint 18,4 Prozent der integrierten Schulden des Kreisgebiets auf sich, bei sieben Prozent der Bevölkerung.

In 15 der 19 Kommunen sind die integrierten Schulden im Jahr 2025 gestiegen, in vier gesunken. Den höchsten prozentualen Anstieg hatte Swisttal, allerdings ausgehend vom mit Abstand niedrigsten Schuldenstand.