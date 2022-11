Siegburg – Einen ungewöhnlichen Fund machte ein Autofahrer, der am Freitagabend kurz nach 20 Uhr an der Raststätte Siegburg-West an der Autobahn 3 in Richtung Frankfurt eine Pause einlegte. Er verließ sein Fahrzeug und als er wenig später zurückkehrte, öffnete er die Beifahrertür.

Vermutlich hat er nicht schlecht gestaunt, denn in der Ablage entdeckte er eine hellgelb-farbene Schlange. Über deren Herkunft konnte er später keine Angaben machen. Er wusste nicht, wie sie dort hingelangt sein konnte.

Siegburg: Autofahrer findet Königspython in Autotür

Er rief die Polizei zu Hilfe. Doch die Beamten hatten keine Möglichkeit, das Tier einzufangen und alarmierten die Feuerwehr. Die konnten die Schlange zwar einfangen, aber nicht bestimmen, um welche es sich handelte.

Deutlich war nur, dass es sich um einen Exoten und keine einheimische Art handelte. Ein Schlangenexperte war nicht zu erreichen. Feuerwehrleute brachten den Fund ins Tierheim nach Troisdorf. Dort konnte er ziemlich sicher als Königspython bestimmt und in der Reptilienabteilung aufgenommen werden.

Es war ein Jungtier und maß etwa 30 bis 40 Zentimeter. Ausgewachsene Exemplare werden bis zu zwei Meter lang. Unklar ist weiterhin, woher der Königspython stammte.