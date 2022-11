Siegburg – Die Jecken scheinen so richtig ausgehungert zu sein. Bei der Sessionseröffnung auf dem Marktplatz knubbelten sie sich vor der Bühne. Selten waren so viele Menschen gekommen, um den Start in den Karneval zu feiern.



Der Präsident des Siegburger Karnevalskomitees, Jörg Sola Schröder, war regelrecht beseelt. Ab 10.30 Uhr waren die Gesellschaften und Prinzenpaare vom Kaufhof aus vor das Stadtmuseum gezogen. Pünktlich um 11.11 Uhr erklärte Bürgermeister Stefan Rosemann die Session offiziell für eröffnet. Diese Entscheidung nannte er die einzig richtige und war sich sicher, dass das jetzt schon zum zweiten Mal vorgestellte Prinzenpaar, Prinz Clemens I. und Siegburgia Susanne I. aus dem Hause Troatz am 7. Januar tatsächlich proklamiert wird. Das gilt auch für das Kinderprinzenpaar Tom I. und Melina I.



Der designierte Narrenherrscher bedankte sich mit einer bemerkenswerten Rede. „Es ist richtig, hier auf dem Marktplatz zu stehen, um zu zeigen, dass es nicht nur Verrückte auf der Welt gibt, sondern auch Jecke.“ Er versprach nach einem Karnevalshit: „An de Sorje schunkele mir schon nit vorbei.“ Aber es sei an der Zeit, „die Kraft des Karnevals zu tanken. Sie wird uns widerstandsfähiger machen. Frohsinn, den wollen wir dem Wahnsinn, dem Hass und dem Krieg entgegensetzen.“ Lacher heimste er ein, als er versicherte: „Wir werden das Rathaus erobern, vorhanden oder nicht.“ Und setzte eins drauf, als er den vier Bürgermeistern die Gefolgeschals umhängte: „Eine Koalition aus einheitlichen Farben, das kann in Siegburg nur gelingen.“



Anschließend gehörte die Bühne den Komitee-Gesellschaften, Die Husaren Grün-Weiß und Schwarz-Weiß demonstrierten, dass sie das Tanzen in der Corona-Zeit nicht verlernt haben. Ihre Gruppen präsentierten ausgefeilte Choreographien. „Palaver“, „Kösche Welle“, „Vajabonde“ und „Jot drop“ sorgten mit Live-Musik für Stimmung. Um 13.30 Uhr gab es einen zweiten Aufmarsch. Die Siegburger Funken Blau-Weiß zogen von der Kaiserstraße aus auf den Markt und füllten den Platz vor der Bühne noch mal so richtig. DJ Mario Scholz legte zwischendurch die neuen Songs für die kommende Session auf. Begleitet wurde das jecke Treiben vom verkaufsoffenen Sonntag. So manch Neugieriger war offensichtlich nicht nur zum Shoppen gekommen, sondern auch, um sich auf die fünfte Jahreszeit einzustimmen.