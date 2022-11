Was zu Zeiten des Pastiche noch im Innenraum der Diskothek möglich war, musste seit vielen Jahren im Außenbereich stattfinden: Rauchen in der Klangfabrik. Hier versuchten speziell nach der langen Corona-Pause immer wieder Minderjährige, nach Mitternacht zurück in die Disco zu gelangen. Deshalb, so Frangenberg, musste er zusätzliches Sicherheitspersonal einsetzen.

Copyright: Quentin Bröhl