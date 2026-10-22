Gute Nachricht für die Nutzerinnen und Nutzer der Dachfläche der Kultur- und Sporthalle am Herrenwingert. Wie die Gemeinde Alfter auf ihrer Internetseite mitteilt, ist die besondere Aufenthalts- und Spielfläche mit Fitnessgeräten, einem Basketballfeld, Sitzgelegenheiten, Hochbeeten und Beleuchtung wieder geöffnet. Und das nach erfolgten Reparatur- und Reinigungsarbeiten und der Regulierung der entstandenen Schäden.

Sperrung wegen massiver Vandalismusschäden

Vor rund einem Monat hatte die Gemeinde die Dachfläche gesperrt, weil es wiederholt und massiv zu Vandalismusschäden gekommen war. Alfters Bürgermeister Christian Lanzrath hatte dazu seinerzeit erläutert, die Vorfälle reichten von grober Verschmutzung und Beschädigung des Bodenbelags über das Urinieren auf der Dachfläche bis zum Herausreißen von Pflanzen aus den Beeten auf der Dachfläche und zur mutwilligen Beschädigung von Fenstern.

„Nach den wiederkehrenden Vandalismusschäden wurden technische Maßnahmen zum Schutz der Anlage umgesetzt“, heißt es nun weiter. „Sie dienen der Sicherstellung von Sauberkeit und Sicherheit für alle Besucherinnen und Besucher.“ Um was für eine Maßnahme es sich handelt, führt die Gemeinde nicht aus.

Eine Anfrage an die Gemeindeverwaltung blieb zunächst unbeantwortet, eine Überlegung seitens der Gemeinde war indes, eine Videoüberwachung zu installieren. Als letzte Konsequenz hatte Lanzrath eine dauerhafte Sperrung der Dachfläche für die Öffentlichkeit in Erwägung gezogen.

Ordnungsamt kontrolliert, Anwohner sollen aufmerksam sein

Jetzt kündigt die Gemeindeverwaltung noch an, dass das Ordnungsamt bei seinen Streifenfahrten regelmäßig kontrollieren und die Situation rund um die Kultur- und Sporthalle im Auge behalten wolle. Weiter bittet die Gemeindeverwaltung um erhöhte Aufmerksamkeit der Anwohnenden und Passanten.

Dazu heißt es: „Bei beobachteten Straftaten und akuten verdächtigen Feststellungen wird gebeten, umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110 hinzuzuziehen.“ Hilfreich sind dabei möglichst konkrete Angaben zur Tatzeit, zum Tatort, zur verdächtigen Feststellung sowie zu beobachteten Personen und Fahrzeugen.“ (neu)