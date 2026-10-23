Rund 60 ICE-Halte täglich bleiben bestehen

Am 13. Dezember tritt der Fernverkehrsfahrplan 2027 der Deutschen Bahn in Kraft. Welche Änderungen kommen auf Siegburg/Bonn zu? Weiterhin halten täglich rund 60 ICE-Züge in der Kreisstadt. Neu ist: Stündlich statt wie bisher zweistündlich kommt man nun nach Essen, Nürnberg oder München.

Langsamere ICE-Linie hält seltener

Im Gegenzug hält die langsamere ICE-Linie, die mit weiteren Stopps in Montabaur und Limburg Süd zwischen Köln und Frankfurt verkehrt, nur noch 15-mal pro Tag - "vor allem in Pendlerlagen und am Tagesrand", wie es in einer Mitteilung der Deutschen Bahn heißt. Baubedingt wird der an Sommerwochenenden angebotene ICE von/nach Konstanz am Bodensee nicht mehr angeboten - der täglich verkehrende ICE von/nach Innsbruck fährt nur bis zum 14. Mai und zwischen dem 10. Juli sowie 22. August.

Wochenendangebot nach Tirol nur befristet

Das neue Wochenendangebot nach Landeck-Zams in Tirol - Abfahrt samstags um 5 Uhr, Ankunft sonntags um 23.21 Uhr - kann aufgrund von Baustellen nur bis zum 4. April verkehren.

Totalsperrung der Schnellfahrstrecke im Frühsommer

Die größte Baueinschränkung findet im Frühsommer statt: So kommt es vom 15. Mai bis zum 9. Juli zur Totalsperrung der Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt. Einige ICE-Linien werden durch das Mittelrheintal umgeleitet. Die Hälfte dieser Verbindungen hält daher ersatzweise am Bonner Hauptbahnhof, andere müssen entfallen. Für die Stopps zwischen Köln und Frankfurt Flughafen ist ein Ersatzverkehr vorgesehen. (red)