Siegburg – Bei einem ungewöhnlichen Unfall ist am Montag eine 67 Jahre alte Fußgängerin aus Köln an der Neuen Poststraße verletzt worden. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein 81 Jahre alter Mann aus Siegburg hatte sie mit seinem elektrischen Rollstuhl von hinten angefahren.



Die Frau war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Mann in der Fußgängerzone unterwegs gewesen. Der Senior sagte aus, so die Polizei, er habe die Passantin nicht gesehen. Außerdem sei sie nicht aus dem Weg gegangen. Die 67-Jährige gab an, den sich nähernden Rollstuhl nicht bemerkt zu haben.



Durch den Zusammenstoß stürzte sie und erlitt leichte Verletzungen am Bein. Der Siegburger wollte seinen Weg im Rollstuhl einfach fortsetzen. Doch der Ehemann der Kölnerin zog die Bremse des E-Fahrzeugs und hielt den Mann auf. Die Polizei leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein. (rvg)