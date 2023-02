Siegburg – Noch in diesem Monat sollen die Abrissarbeiten auf dem Goldbergareal an der Kaiserstraße in Siegburg beginnen. Das teilt die Bauherrin Kreissparkasse Köln mit, die dort das Projekt Kaiser-Carré mit ihrer Immobilientochter Pareto und der Siebers Partner GmbH realisiert. Auf dem seit Jahren ungenutzten Areal mit dem ehemaligen Ihr-Platz-Drogeriemarkt und anderen leerstehenden Gebäuden soll ein Wohn- und Geschäftskomplex mit 69 Wohnungen und einer Tiefgarage für 66 Stellplätze entstehen.

„Noch im Oktober möchten wir mit dem Rückbau der alten Bestandsgebäude beginnen, im Frühjahr 2022 soll der Hochbau starten“, so Martin Koll, Geschäftsführer der Pareto GmbH. Gerechnet wird mit insgesamt zwei Jahren Bauzeit auf dem knapp 3000 Quadratmeter großen Grundstück. Vorgesehen sind 4450 Quadratmeter Gewerbefläche, wobei als Ankermieter die AOK und eine Aldi-Süd-Filiale feststehen. Die Wohnungen bringen es auf insgesamt 5396 Quadratmeter Fläche.

Noch in diesem Monat sollen die Abrissarbeiten auf dem so genannten Goldbergareal an der Kaiserstraße beginnen. Copyright: Andreas Helfer

Das Büro „schultearchitekten“ aus Köln legte eine Planung vor, bei der auf zwei Stockwerken ein Innenhof angelegt wird, der von den Wohnflügeln umfasst wird. „Das Kaiser-Carré wird die Siegburger Innenstadt weiter aufwerten“, zeigt sich Udo Buschmann, Vorstandsmitglied Kreissparkasse Köln, überzeugt. Mit seinen Gewerbeflächen stärke es die Nahversorgung, schaffe zudem Wohnraum in attraktiver Innenstadtlage und füge sich städtebaulich optimal in seine Umgebung ein.

Besonderer Wert werde auf nachhaltige Bauweise gelegt, mit einer Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB). Mit sieben Stockwerken erreicht das Kaisercarré annähernd die Höhe des benachbarten Kaufhofs von 27 Metern.