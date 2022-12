Siegburg – Auf 1020 Quadratmetern Verkaufsfläche öffnet am Dienstag, 31. August, der neue Netto-Discounter an der Luisenstraße. Der Vorgängerbau war nur sieben Jahre nach der Eröffnung abgerissen worden. Die Eröffnung war zunächst für den 26. August geplant worden. Nach Unternehmensangaben sind in der neuen Filiale 5000 Artikel im Angebot, davon 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst. Auch die Bäckerei Hardt zieht mit einer Verkaufsstelle ein.



Insgesamt betreibt Netto bundesweit 4260 Märkte. Geöffnet ist täglich außer sonntags von 7 bis 20 Uhr. Außerdem öffnet an gleicher Stelle in Kürze auf 730 Quadratmetern ein DM-Markt mit mehr als 12.500 Produkten aus den Sparten Schönheit, Gesundheit, Ernährung, Haushalt und Baby. Ein Termin steht nach Unternehmangaben noch nicht fest. (ah)