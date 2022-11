Siegburg – An der Straße Am Uhlenhorst ist ein großer Ast eines Baums abgeknickt und auf ein Auto gestürzt, das am Straßenrand abgestellt worden war. Die vielen ausgeschlagenen Triebe dämpften den Aufprall auf das Blech. Die zahlreichen kleineren Zweige lagen auf Motorhaube, Windschutzscheibe und dem Dach.



Anwohner alarmierten die Feuerwehr, nachdem sie den Absturz – möglicherweise durch einen Windstoß ausgelöst – bemerkt hatten. Die Einsatzkräfte begutachteten zunächst den Baum und stellten fest, dass keine weitere Gefahr bestand.



Ein Feuerwehrmann kleidete sich in Schnittschutzausrüstung und schnitt mit einer Motorsäge behutsam Ast für Ast, um keinen weiteren Schaden anzurichten. Seine Kameraden räumten das Holz zur Seite. Nach etwa zehn Minuten war der Wagen wieder frei, die Wehrleute hatten äußerst vorsichtig gearbeitet. Wie groß der zuvor entstandene Schaden ist, wird sich zeigen. (rvg)