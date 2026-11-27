Die traditionsreiche Siegburger Kleinkunstreihe wird im ersten Halbjahr 2027 mit drei weiteren Veranstaltungen fortgesetzt. Wie die Kreisstadt mitteilt, gastieren Lucy van Kuhl, Hennes Bender und Rolf Miller mit ihren Programmen im Stadtmuseum. Die seit 1994 bestehende Veranstaltungsreihe ist seit 2015 im Museum beheimatet. Die Eintrittskarten für die drei Veranstaltungen kosten jeweils 22 Euro, ermäßigt 19 Euro.

Lucy van Kuhl eröffnet die Reihe mit „Geschickt verpackt“

Den Auftakt macht Lucy van Kuhl am 22. Januar mit ihrem Programm „Geschickt verpackt“. Die Künstlerin verbindet nach Angaben der Stadt poetische Texte mit klassischem Klavierspiel und Elementen des Boogie-Woogie. Im Mittelpunkt des Abends steht die Frage, was Verpackungen leisten und was sich hinter den unterschiedlichsten Hüllen verbirgt. Damit knüpft van Kuhl wenige Wochen nach Weihnachten an ein durchaus vertrautes Thema an, geht dabei aber über das bloße Ein- und Auspacken von Geschenken hinaus. Sie beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Schein und Sein, mit Äußerlichkeiten und Dingen, die erst auf den zweiten Blick erkennbar werden.

Hennes Bender nimmt das Älterwerden aufs Korn

Am 19. März folgt Hennes Bender mit seinem Programm „Alter Falter!“. Der Kabarettist nimmt die eigenen Falten und die Tücken des Älterwerdens aufs Korn. Dabei widerspricht er der verbreiteten Auffassung, dass früher alles besser gewesen sei. Heute sei einfach nur alles „scheisser“, lautet laut Mitteilung der Stadt seine These. Mit Selbstironie und einem Blick für die Absurditäten des Alltags macht Bender die eigenen Erfahrungen mit dem Älterwerden zum Gegenstand seines Programms.

Rolf Miller beschließt die Reihe mit „Ich sag nix“

Den Abschluss der Kabarettreihe bildet am 21. Mai Rolf Miller mit „Ich sag nix“. Der Kabarettist und Satiriker ist für seinen eigentümlichen Sprachstil bekannt: Scheinbar beiläufig stammelt er sich durch seine Ausführungen, lässt Sätze unvollendet und spielt mit dem Unausgesprochenen. Auch in seinem aktuellen Programm bewegt sich Miller nach Angaben der Stadt zwischen Provokation, Gesellschaftskritik und schwarzem Humor.

Karten und Reservierungen

Eintrittskarten für alle drei Veranstaltungen sind an der Kasse des Stadtmuseums erhältlich. Reservierungen unter 02241/102-7410 oder per E-Mail: stadtmuseum@stadtbetriebe-siegburg.de (ms)