Konzertabend zum 100. Geburtstag in der Stadthalle

Zum 100. Geburtstag von Miles Davis lädt die Musikschule Troisdorf zu einem besonderen Konzertabend in die Stadthalle Troisdorf ein. Am Samstag, 21. November, spielen die BigBandits ab 19.30 Uhr Eigeninterpretationen und frische Arrangements aus dem Werk des Jazz-Visionärs. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

BigBandits mit Gastsolist Steve Waterman

Die BigBandits sind eine Big Band, die sich laut Mitteilung der Stadt Troisdorf dem Schaffen von Miles Davis widmet und dessen Musik in zeitgemäßen Arrangements aufführt. Unterstützt werden die Musikerinnen und Musiker dabei von Trompeter Steve Waterman, der als Gastsolist auf der Bühne steht. Watermans Mitwirkung ist dabei kein Zufall: Die Trompete war das Instrument, mit dem Davis seinen unverwechselbaren Klang entwickelte und den Jazz über Jahrzehnte hinweg entscheidend mitprägte.

Miles Davis: Einer der einflussreichsten Musiker der Geschichte

Miles Davis gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Musikgeschichte. Sein Innovationsgeist und sein charakteristischer Sound inspirierten Generationen von Musikerinnen und Musikern weltweit. Ob Cool Jazz, Modal Jazz oder die elektrischen Experimente seiner späteren Karriere: Davis überschritt immer wieder Genregrenzen und setzte neue Maßstäbe. Sein 100. Geburtsjahr ist für viele Ensembles und Veranstalter weltweit Anlass, sein Werk zu würdigen.

Nach Angaben der Stadt verspricht der Abend einen facettenreichen Auftritt voller Energie, Nuancen und kreativer Soli.

Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich

Eintrittskarten sind ab sofort in der Musikschule Troisdorf erhältlich. Der Preis beträgt 20 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder. Die Musikschule ist unter der Adresse Römerstraße 61 in Troisdorf zu finden. Telefonisch ist das Sekretariat unter 02241/900-442 erreichbar, per E-Mail unter musikschule@troisdorf.de. Weitere Informationen können dort ebenfalls erfragt werden.

Für Jazzfans, Neugierige und Familien

Das Konzert richtet sich an Jazzfans ebenso wie an Besucherinnen und Besucher, die das Werk von Miles Davis neu oder erstmals entdecken möchten. Mit dem vergleichsweise günstigen Eintrittspreis und dem zentralen Veranstaltungsort in der Stadthalle ist der Abend auch für Familien zugänglich. (jv)