Die Stadt hat den kleinen Kreisverkehr an der Einmündung der Straße „Zum Rhein-Sieg-Forum“ in die Wilhelmstraße zu einer Kreuzung umgebaut. Die Arbeiten konnten laut Stadtverwaltung früher als vorgesehen und vor allem vor dem Ende der Sommerferien abgeschlossen werden.

Der Technische Beigeordnete Stephan Marks, Oguz Cekin, Leiter des Amts für Mobilität und Infrastruktur, und Bürgermeister Stefan Rosemann überquerten mit als Erste den frisch markierten Zebrastreifen. „Ich freue mich, dass wir die Arbeiten auf dieser wichtigen Verkehrsachse durch Siegburg eine Woche früher als geplant beenden konnten und somit auch die Anfahrt zum Stadtfest verbessern können“, so Rosemann.

Mehrfachsporthalle soll zum Unterrichtsbeginn fertig sein

Hintergrund ist der Bau der neuen Mehrfachsporthalle für das Gymnasium Alleestraße, deren Fertigstellung kurz bevorsteht: Pressesprecher Björn Langer zufolge kann die Halle sehr wahrscheinlich rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn am 3. September freigegeben werden. Auch eine offizielle Eröffnungsfeier soll noch im September terminiert werden. Während die neue Halle im Haufeld liegt, befindet sich die alte Doppelturnhalle gegenüber auf dem Schulgelände selbst, ist aber seit langem wegen ihres schlechten Zustands nicht mehr nutzbar.