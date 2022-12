Bei dem Unfall auf der Zeithstraße in Siegburg erlitt eine Frau am Sonntagnachmittag tödliche Verletzungen.

Siegburg – Nach einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Siegburg ist eine 55-jährige Frau gestorben, fünf weitere Personen wurden verletzt. Wie die Kreispolizei mitteilte, kam es gegen 16.25 Uhr auf der Zeithstraße im Stadtteil Stallberg zur Kollision.

Siegburg: Fünfköpfige Familie bei Unfall verletzt

Nach ersten Informationen war eine 55-jahre alte Autofahrerin aus Siegburg auf der Zeithstraße in Richtung Stallberg unterwegs. Laut Zeugenaussagen soll sie dann zunächst leicht mittig und dann plötzlich links in den Gegenverkehr gefahren sein. Dort stieß sie frontal mit einem weiteren Auto zusammen, in dem eine fünfköpfige Familie saß.

Die 55-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Alle Familienmitglieder in dem anderen Auto, darunter auch drei Kinder im Alter von vier, elf und zwölf Jahren, wurden leicht verletzt. Alle Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. In der Nacht zum Montag erlag die 55-Jährige ihren schweren Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen mitteilte.



Wie es weiter heißt, sei ein medizinischer Notfall bei der 55-Jährigen als Ursache für den Unfall nicht auszuschließen.

Unfallstelle war rund zwei Stunden gesperrt

Es entstand ein hoher Sachschaden, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig. Die zerstörten Autos wurden laut Polizei abgeschleppt. Die Unfallstelle war für rund zwei Stunden gesperrt. (mab)