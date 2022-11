Siegburg – Zahlreiche Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße An den Tongruben mussten am Samstagvormittag ihre Wohnungen verlassen. In einem angrenzenden Waldstück hatte sich eine Pappel gefährlich zur Seite geneigt und drohte auf das daneben stehende Gebäude zu stürzen.

Das Technische Hilfswerk (THW) musste gerufen werden. Copyright: Ralf Rohrmoser

Der Leiter der Grünflächenabteilung im städtischen Bauhof, Ralf Beyer, begutachtete den Baum und ließ zunächst die Feuerwehr alarmieren. Im Boden nämlich klaffte ein Loch. Einer der vier vermutlich aus derselben Wurzel wachsenden Stämme war gerade umgestürzt, ein anderer bereits vor geraumer Zeit. Die Rinde war von Pilzen befallen, die Gesamtstatik war nach Einschätzung des Experten gefährdet.

Kippgefahr war groß

Die Feuerwehr rückte ab, das Technische Hilfswerk (THW) wurde gerufen. Es verfügt über ein Großfahrzeug mit kräftiger Winde, lange Stahlseile und kann mit Keno Lehmler vor allem einen Spezialisten für schwierige Fällungen aufbieten. Denn an die Pappel war schwierig heranzukommen, und die Gefahr, dass sie wegkippen könnte, war akut. Die Einsatzkräfte schnitten mit Motorsägen eine Schneise zu dem rund 60 Meter in dem Waldstück stehenden Baum, um Platz zu haben für das Zugseil, das an der Winde befestigt war. Ein Helfer stieg auf eine Leiter, um eine Schlaufe anzubringen. Denn nur so konnte sichergestellt werden, dass die beiden Stämme in die richtige Richtung fielen und nicht auf das Mehrfamilienhaus oder auf der anderen Seite in das Kirchenzentrum. Dann konnte Lehmler den Schnitt ansetzen. Exakt wie berechnet fiel das Holz um, ohne größere Schäden anzurichten. Auch die zweite Pappel lag am Ende dort, wo sie hin sollte.

Damit war für das THW aber noch nicht Schluss. An der ICE-Trasse auf dem Brückberg mussten sie noch eine schwankende Eiche beseitigen. Am späten Nachmittag zog eine kräftige Sturmfront über den Kreis, die Freiwilligen Feuerwehren hatten innerhalb weniger Minuten ein rundes Dutzend an Einsätzen zu bewältigen, von umgestürzten Bäumen bis zu, wie in Siegburg am Marktplatz, weggewehten Sonnenschirmen.