Wer in der Vorweihnachtszeit einen Ausflug in vergangene Jahrhunderte unternehmen möchte, findet in Siegburg eine passende Gelegenheit: Der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in der Innenstadt hat ab Freitag, 20. November 2026, seine Tore geöffnet. Bis zum 22. Dezember 2026 können Besucherinnen und Besucher das Angebot erkunden, das Speisen, Getränke, Handwerk und ein tägliches Kulturprogramm umfasst.

Öffnungszeiten richten sich nach dem Wochentag

Die Öffnungszeiten richten sich nach dem Wochentag: Sonntags bis donnerstags sind die Stände von 11 bis 20 Uhr geöffnet, freitags und samstags verlängert sich die Zeit um eine Stunde auf 11 bis 21 Uhr.

Flammlachs, Churros und Met

Kulinarisch setzt der Markt auf Gerichte und Getränke, die zum mittelalterlichen Ambiente passen. Angeboten werden unter anderem Flammlachs, Spießbraten und Champignons. Wer es lieber süß mag, findet Churros, Crêpes und gebrannte Mandeln. Als Besonderheit unter den Getränken gilt Met, ein süßer Honigwein, der auf klassischen Mittelalterveranstaltungen kaum fehlen darf.

Geschenke, Handwerk und eine Wahrsagerin

Neben dem Kulinarischen gibt es auch ein Angebot für alle, die noch nach Geschenken oder Mitbringseln suchen. Handgefertigte Seifen, Kerzen und Filzwaren gehören ebenso dazu wie Gewürze, Honig und Tierfelle. Wer Interesse an etwas Ungewöhnlichem hat, kann den Stand einer Wahrsagerin aufsuchen, die einen Blick in die Zukunft verspricht.

Karussell, „Hau den Lukas" und Feuerkörbe

Für Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Kinder können sich an einem handbetriebenen Karussell vergnügen oder ihr Glück am „Hau den Lukas" versuchen. An kälteren Tagen stehen mehrere Feuerkörbe bereit, an denen sich die Besucherinnen und Besucher aufwärmen können.

Tägliches Programm ganz im Zeichen des Mittelalters

Täglich bieten die Schausteller auf dem Marktgelände außerdem ein Programm an, das abwechselnd musikalische und schauspielerische Beiträge umfasst. Das gesamte Konzept des Marktes, von der Dekoration über das Speisenangebot bis hin zum Rahmenprogramm, ist dem Thema Mittelalter gewidmet.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Der Marktplatz in der Siegburger Innenstadt ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. (jv)