Rhein-Sieg-Kreis – Unter der Dusche im Schwimmbad gestanden und plötzlich dann geht das Licht aus: Um 6.30 Uhr fiel am Donnerstag in vielen Siegburger Haushalten und Straßenzügen ebenso wie in benachbarten Kommunen wie Troisdorf, Lohmar und Hennef der Strom aus. 80 000 Einwohner waren davon betroffen, wie Pressesprecher Stefan Lange vom Regionalzentrum Arnsberg der Westnetz GmbH auf Anfrage sagte.



Ursache: Am Umspannwerk an der Lindenstraße in Siegburg hatte in einem Transformatorhaus ein Stromwandler gebrannt. Spannungslos und damit vorübergehend ohne Strom in Folge des Wandlerdefekts waren die Umspannanlagen Siegburg, Stallberg, Lohmar, Spich, Mannstaedt, Stoßdorf, Geisbach, Ittenbach, Untereschbach und Küppersteg.



Die Feuerwehr eilte zum Einsatz an die Lindenstraße in Siegburg. Im Verlauf des Morgens wurden die Störungen sukzessive behoben. In manchen Haushalten ging nach einer Minute schon wieder der Strom an, in anderen Haushalten dauerte es bis zu einer halben Stunde. (gvn)