Ein Autofahrer hat sich am Dienstagnachmittag mit seinem Wagen auf der B56 überschlagen.

Siegburg – Ein 68 Jahre alter Autofahrer aus Siegburg ist am Dienstag kurz vor 16 Uhr bei einem Unfall in der Abfahrt von der B56n zur Luisenstraße am Brückberg verletzt worden.



Ein Notarzt behandelte ihn, ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Zeugen, so die Polizei, hatten gesehen, wie er offenbar erst sehr spät nach rechts abbiegen wollte.



Ruckartig habe er sein Fahrzeug in die Anschlussstelle gelenkt. Dabei verlor der 68-Jährige die Kontrolle über seinen Sportgeländewagen. Der geriet zunächst nach rechts an den Fahrbahnrand, dann nach links. Dort schaukelte der Wagen sich auf und überschlug sich anderthalbfach, bevor er rechts auf der Schutzplanke aufsetzte.



Er rutschte einige Meter weiter, bis er in die Böschung stürzte und auf der Beifahrerseite liegen blieb. Die Abfahrt musste gesperrt werden, es kam zu erheblichen Behinderungen. (rvg)