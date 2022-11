Siegburg – Ein blauer BMW raste am Samstag gegen 3 Uhr durch den Stadtteil Zange. Im Auto saß eine Gruppe junger Männer, wie Zeugen der Polizei meldeten. Als die Polizei den abgestellten Wagen an der Hochstraße fanden, waren fünf junge Erwachsene aus Siegburg und Lohmar im Alter von 24 bis 26 Jahren bereits ausgestiegen.



Sie standen neben dem Fahrzeug, alle waren angetrunken. Keiner von ihnen wollte am Steuer gesessen haben. So mussten alle einen Alkoholtest machen, die Werte lagen zwischen 0,8 und 1,6 Promille. Obwohl sie Verdächtige in einem Strafverfahren sind, fanden sie die Maßnahmen der Beamten deren Angaben zufolge offenbar eher lustig.



Alle mussten auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Vier Führerscheine wurden beschlagnahmt, der BMW wurde zur Spurensicherung abgeschleppt. Auch die Oberbekleidungen blieben als Vergleichsspurenträger auf der Wache. Die Ermittlungen dauern an. (rvg)