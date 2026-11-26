Politik als die Kunst des Möglichen: In einer knapp zweistündigen Sitzung hat der Kreis-Sozialausschuss am Montagabend den Haushaltsplanentwurf der Kreisverwaltung im Wesentlichen durchgewunken. Im Mittelpunkt standen 14 Anträge von Institutionen auf Unterstützung ihrer Arbeit - von der Telefonseelsorge über die Männer- und Jungenarbeit bis hin zur Verbraucherinsolvenzberatung.

Haushalt „große Herausforderung“

Sollte der Kreistag dem Votum der Sozialexperten folgen, müssen sich die Antragsteller auf dem Hintergrund der kommunalen Finanzkrise und der in diesem Zusammenhang anstehenden Erhöhung der Kreisumlage auf Kürzungen und zum Teil auch auf die Ablehnung ihrer Anträge einstellen. Die Beschlüsse in dem 33-köpfigen Gremium fielen durchweg mit der Koalitionsmehrheit aus CDU und Grünen aus, bei einigen Punkten gab es auch Zustimmung anderer Vertreter. Insgesamt sitzen mit CDU, SPD, Grünen AfD, FDP, Linken und BSW sieben Fraktionen und Gruppen im Sozialausschuss.

Dass Kommunalpolitik nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist, machte CDU-Ausschusssprecher Andreas Sonntag direkt zu Beginn der Sitzung im Dr.-Franz-Möller-Saal klar. „Es war für uns eine ganz große Herausforderung als Sozialpolitiker, uns mit diesem Haushalt und den Haushaltsansätzen der Verwaltung einerseits und den Anträgen auf Veränderung andererseits auseinanderzusetzen.“ Der Eitorfer Kreistagsabgeordnete wies auf das Spannungsfeld zwischen den so empfundenen sozialpolitischen Notwendigkeiten, hier den zur Abstimmung stehenden freiwilligen Leistungen, einerseits und der steigenden Kreisumlage bei Städten und Gemeinden andererseits hin.

Kreis will keinen Doppelhaushalt

Zum ersten Mal seit 2010 will der Kreis keinen Doppelhaushalt, sondern einen Ein-Jahres-Etat verabschieden. Die schwarz-grüne Koalition hat dies Anfang September mit „erheblichen finanziellen Unwägbarkeiten ab 2028“ begründet.

Für 2027 soll die Umlage wie berichtet „nur“ um einen Prozentpunkt steigen. CDU-Mann Sonntag: „Aber die Resonanz, die wir als Kreistagsvertreter von den Städten und Gemeinden erfahren haben, war sehr, sehr deutlich.“

Deshalb, so der Kreistagsabgeordnete, hätten sich seine Parteifreunde stark an der Kreisverwaltung orientiert, bei der jeder Ansatz ein bisschen Federn habe lassen müssen. Sonntag bekannte, dass es „eigentlich keinen Spaß macht“ – dies umso mehr, als die für 2027 geplante Erhöhung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt, entsprechend elf Millionen Euro, erst der Anfang, ein „Warmlaufen“, sei. Die Extrabelastung der Kommunen von Rheinbach bis Windeck drohe in den kommenden Jahren auf 77 bis 80 Millionen Euro zu steigen. „Immer zu Lasten der Grundsteuer kann das auch nicht gehen.“ Einziger kleiner Trost sei, dass die Sozialausgaben nicht insgesamt gekürzt würden, sondern dass sich die freiwilligen Ausgaben den pflichtigen unterordnen müssten.

Stimmen der Fraktionen und der Jugendhilfe

Fraktionsvorsitzende Sarah Zorlu (SPD) links. Copyright: Brockmeier

Für die Grünen schloss sich deren Sozialexpertin Sandra Krautscheid den Ausführungen des schwarzen Koalitionspartners an: „Natürlich macht es keinen Spaß, wenn man allsamt tolle und wichtige Projekte hat und am Ende darüber entscheiden muss, wie man damit umgeht.“

Für die SPD forderte deren Kreistagsfraktionsvorsitzende Sarah Zorlu, ein „Signal“ an die kommunale Familie zu setzen und darüber zu sprechen, inwieweit man die Kreisumlage sogar senken könne. Dazu müsse man alle Werkzeuge anwenden, die einer kommunalen Verwaltung zur Verfügung stünden. „Andere Landkreise tun das schon.“ Die SPD wolle zudem eine mögliche Entlastung bei der LVR-Umlage an die Städte und Gemeinden weitergeben.

Der BSW-Kreistagsabgeordnete Andreas Danne stimmte Sarah Zorlu zu. Bei einem Etat im Milliardenbereich sei es unsinnig, im „Promillebereich“ zu sparen. CDU und Grünen warf der Kreistagsabgeordnete aus Königswinter vor, „Krokodilstränen“ zu vergießen und „die Ärmsten gegen die Armen“ auszuspielen.

Für die Träger der freien Jugendhilfe sagte Barbara König: „Wir haben jetzt viel von Kürzungen und Nullrunden gelesen. Wir können unseren Mitarbeitenden aber nicht sagen, dass wir ihnen die tariflich gesicherte Gehaltserhöhung nicht zahlen können.“

Keine Überraschungen im Ergebnis

In der Sitzung blieben im Ergebnis Überraschungen aus: CDU und Grüne machten sich den jeweiligen Verwaltungsvorschlag zu eigen, der überwiegend eine maßvolle Kürzung der beantragten Mittel, gelegentlich aber auch komplette Ablehnungen enthielt.

Solwodi geht leer aus

Zu denen, die am Ende komplett leer ausgingen, gehörte die Bonner Gruppe Solwodi, die erstmals im Kreis Zuschüsse beantragt hatte. Solwodi hat sich nach eigenen Angaben spezialisiert auf die „Beratung und Unterstützung von Frauen und Mädchen mit Migrations- oder Fluchtkontext“. Von den 107 im vergangenen Jahr betreuten Frauen lebten 30 im Rhein-Sieg-Kreis. Die abstrakte Umschreibung seiner Klientel hatte der Verein mit erschütternden Fallbeispielen zweier jetzt im Kreis lebender Frauen aus Südamerika und Zentralafrika illustriert. Ein „Kompromissantrag“ der FDP, der Initiative mit 25.000 Euro wenigstens einen Teil des beantragten Zuschusses zu gewähren, fand zwar Zustimmung, eine Mehrheit aus CDU, Grünen und AfD sagte aber Nein.