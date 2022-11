Sportlerwahl 2021 Wählen Sie hier die Sportler des Jahres im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis – Wer wird Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres 2021? Für die drei Kategorien gibt es je 20 Nominierte aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Jetzt sind die Leserinnen und Leser am Zug. Allein sie entscheiden in den kommenden Wochen, wer die Sportlerwahl 2021 gewinnt.

Bereits zum 18. Mal werden die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres gesucht. In Abstimmung mit dem Kreissportbund um Präsident Wolfgang Müller hat die Jury mit Mitarbeitern dieser Zeitung in der Vorauswahl einen bunten Mix an Sportarten und Aktiven zusammengestellt.



Der Wettbewerb, der erneut mit Unterstützung der Kreissparkasse Köln durchgeführt wird, startet am Samstag, 15. Januar. Die Abstimmung ist bis zum 26. Februar möglich.

Sportlerwahl 2021 im Rhein-Sieg-Kreis

Das können Sie gewinnen

Unter allen Teilnehmern verlosen wir 5x2 Tickets für den Zirkus Roncalli und 1 von 10 Einkaufsgutscheinen von Rewe und Rossmann.

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hier geht es zur Abstimmung.

Die Teilnahmebedingungen

Es handelt sich um ein Gewinnspiel der M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Mitarbeiter der M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG sowie des Heinen-Verlages und deren Angehörige sind von der Teilnahme an der Verlosung ausgeschlossen. Die Teilnahme ist bis zum 26. Februar 2022 (23.59 Uhr) möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Online-Abstimmung funktioniert ganz einfach: In allen drei Kategorien Ihren Favoriten auswählen, persönliche Daten eintragen – fertig! Hier geht es zur Abstimmung.

Weitere Informationen zu den Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften finden Sie auf den folgenden Seiten.

Sportler des Jahres

Nick Bachem (Golf/aus Seelscheid)



Nick Bachem (22/aus Neunkirchen-Seelscheid) gewann zwei Turniere der Pro Golf Tour – erst in Kairo (Ägypten) und dann dank eines Start-Ziel-Sieges die Gradi Polish Open. In der Endabrechnung wurde der Sportsoldat Dritter und qualifizierte sich für die European Challenge Tour 2022. Im Juli wechselte Bachem ins Profilager.

Lukas Blatzheim (Reitsport/Haus Rott)



Lukas Blatzheim (32/Pferdesportzentrum Haus Rott) war 2021 einer der erfolgreichsten Reiter des Kreispferdesportverbandes Bonn/Rhein-Sieg. In der Dressur-Jahresrangliste der Deutschen Reiterlichen Vereinigung belegte er Platz fünf. Höhepunkt war der Sieg auf seinem Fuchswallach „Design“ beim Prix St. Georges in Andalusien.



Mehmet Dogan (Fußball/VfL Alfter)



Mehmet Dogan (37/VfL Alfter) ist trotz seines fortgeschrittenen Alters unumstrittener Leistungsträger beim Fußball-Mittelrheinligisten. Der Kapitän avancierte in der ersten Saisonhälfte mit sechs Toren und zwei Vorlagen zum Topscorer des VfL Alfter. Bereits seit zwei Jahren bewältigt er zusätzlich die Aufgabe als Teammanager.

Oliver Dziendziol (Handball/HSG Siebengebirge)



Oliver Dziendziol (23/HSG Siebengebirge) avancierte in der Hinrunde der Handball-Regionalliga Nordrhein zu einem der wertvollsten Spieler der Siebengebirgler. Ob als Abwehrchef, Spielgestalter oder Torschütze: Der willensstarke Allrounder im grün-blauen Dress ist eine wichtige Stütze im Kampf gegen den Abstieg.



Wilhelm Ehlers (Leichtathletik/Alfterer SC)



Wilhelm Ehlers (86/Alfterer SC) lief 2021 auch in hohem Alter vorneweg. In seiner Altersklasse (M 85) sicherte sich der Athlet des ASC in Hamburg den Titel des Deutschen Meisters im Halbmarathon. Für die 21,0975 Kilometer lange Distanz benötigte er 2:18,13 Stunden. In der M-80-Wertung landete er auf Rang zwei.



Mika Einmal (Jazz-Dance/aus Sankt Augustin)



Mika Einmal (23/aus Sankt Augustin) wurde bei der Deutschen Jazz-Dance-Meisterschaft Zweiter und belegte im WM-Finale den siebten Platz. Bei den German Open gewann er in der Solo-Profi-Kategorie. Beim Ranglistenturnier setzte er sich souverän im Solo gegen 35 Gegnerinnen und einen Rivalen durch.



Karl-Heinz Glander (Leichtathletik/TV Königswinter)

Karl-Heinz Glander (74/TV Königswinter) liebt es zu laufen. Der Senioren-Mannschaftsweltmeister im Halbmarathon von 2019 belegte in der M-70-Klasse den zweiten Platz beim Bärenkopplauf in Waldbreitbach (1:10,54 h), gewann den Löwenburglauf (1:22,05) und den Drei-Brücken-Lauf über zehn Kilometer (46:44 min).



Maurice Grahl (Leichtathletik/LAZ Puma Rhein-Sieg)



Maurice Grahl (18/LAZ Puma Rhein-Sieg) sprintete bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften zu Silber über 100 Meter. Bei den Ruhr Games schnappte er sich über 200 Meter Gold. Die Junioren-Gala in Mannheim nutzte er, um über 100 Meter seine persönliche Bestleistung um 16 Hundertstel auf 10,57 Sekunden zu drücken.



Noah Hersel (Tischtennis/TTG Niederkassel)



Noah Hersel (13/TTG Niederkassel) gewann beim Tischtennis-Nachwuchsturnier in Slowenien die U-13-Klasse und damit seinen ersten internationalen Titel. In der U-15-Konkurrenz stieß er bis in die Runde der besten 32 Spieler vor. Bei seinem ersten internationalen Einsatz für den DTB in Portugal hatte er auf Anhieb Silber geholt.



Hans-Jörg Kuck (Triathle/aus Sankt Augustin)



Hans-Jörg Kuck (59/aus Sankt Augustin-Meindorf) kehrte mit vier Goldmedaillen von den Europameisterschaften im Triathle und Laser Run aus Barcelona zurück. Gold, Silber und Bronze gab es für den vielseitigen Läufer, Schwimmer und Sportschützen bei der Triathle-Weltmeisterschaft im oberpfälzischen Weiden.



Deniz Millitürk (Fußball/SC Rheinbach)



Deniz Millitürk (33/SC Rheinbach) ist der Torgarant des Fußball-Landesligisten SC Rheinbach. Der ehemalige U-17-Nationalspieler der Türkei erzielte in der aktuellen Spielzeit in 13 Einsätzen bereits elf Treffer. Damit liegt er an der Spitze der Landesliga-Torjägerliste. Dem Routinier gelangen bereits drei Doppelpacks.



Ousmane N’Diaye (Basketball/Dragons Rhöndorf)



Ousmane N'Diaye (17/Dragons Rhöndorf) kehrte nach einer langwierigen Knieverletzung schneller als erwartet in den Kader des Basketball-Pro-B-Ligisten zurück. Das 2,10-Meter-Talent aus dem Nachwuchsprogramm im Verbund mit dem Internat Schloss Hagerhof gehörte auf Anhieb wieder zu den Eckpfeilern.



Moritz Neuhausen (Poolbillard/1. PBC Sankt Augustin)

Moritz Neuhausen (17/1. PBC Sankt Augustin) wurde zur 9-Ball-Profi-Weltmeisterschaft nach Milton Keynes (England) eingeladen und erreichte in dem 128-Teilnehmer-Feld die Endrunde. Zudem gewann er bei den Predator World Junior Championships (nach dem U-17-Titel 2019) auch die 9-Ball-WM in der U-19-Klasse.



Omed Saeed (Fußball/SF Ippendorf)



Omed Saeed (30/SF Ippendorf) weiß ganz genau, wo das Tor steht. In der Fußball-Kreisliga A stellte er seine Qualitäten als Goalgetter bereits mehrfach unter Beweis. Schon 16 Mal schenkte er dem gegnerischen Torhüter ein, hinzu kamen acht Vorlagen. Für diese tolle Ausbeute benötigte der Angreifer gerade mal elf Spiele.



Torge Schmidt (Radsport/RSC Rheinbach)



Torge Schmidt (17/RSC Rheinbach) holte bei den Deutschen Radsport-Nachwuchsmeisterschaften die Silbermedaille mit dem NRW-Vierer auf der Bahn sowie Bronze im Omnium. Bei den Landesverbandsmeisterschaften im Einzelzeitfahren überquerte das Mitglied der deutschen U-19-Auswahl als Fünfter die Ziellinie.



Marc Schneider (Fußball/FSV Neunkirchen-Seelscheid)



Marc Schneider (25/FSV Neunkirchen-Seelscheid) führt die Torjägerliste der Fußball-Bezirksliga 2 mit 17 Treffern (15 Einsätze) an. Der Angreifer schnürte bereits drei Hattricks und war auch im Topspiel zum Jahresabschluss gegen Wahlscheid (2:1) zur Stelle. Damit hat er maßgeblichen Anteil an der Herbstmeisterschaft des FSV.



Christoph Schweizer (Radsport/RV Blitz Spich)



Christoph Schweizer (35/RV Blitz Spich) wiederholte seinen Triumph aus 2019 und wurde erneut Deutscher Steher-Meister. Beim international besetzten Steherrennen in Forst in der Lausitz behielt der Elite-Amateur im Finale nach einem rundenlangen Kopf-an-Kopf-Rennen die Oberhand und sicherte sich den Gesamtsieg.



Sascha Stegemann (Fußball-Referee/aus Niederkassel)



Sascha Stegemann (37/aus Niederkassel) pfiff nicht zuletzt 17 Partien in der 1. Bundesliga. Hinzu kamen Einsätze im Rahmen der U-20-EM- und Conference-League-Qualifikation. Dank einer guten Uefa-Beurteilung wurde der Fußball-Referee in die „First Category“ hochgestuft, die zweithöchste Klasse hinter der Elite-Kategorie.



Fatih Tuysuz (Fußball/1. FC Niederkassel II)



Fatih Tuysuz (33/1. FC Niederkassel II) trifft und trifft und trifft. Der spielende Co-Trainer des Fußball-A-Ligisten 1. FC Niederkassel II verbuchte in 15 Hinrunden-Spielen 28 Tore – und lässt sein Team damit vom Bezirksliga-Aufstieg träumen. Der Mann mit den 38 Regionalliga-Einsätzen steuerte zudem vier Assists bei.



Moritz Witten (Rudern/WSV Honnef)



Moritz Witten (18/Wassersportverein Honnef) gilt als großes Ruder-Talent in Reihen des WSV Honnef. Im Einer der offenen Männerklasse feierte der Youngster im Oktober in Bremen den Gewinn der Deutschen Sprintmeisterschaft über die 350-Meter-Distanz. Bei den Landesmeisterschaften holte er mit dem Vierer Silber.



Hier geht es zur Abstimmung.

Sportlerin des Jahres

Valentina Abril Restrepo (Radsport/RSC Rheinbach)



Valentina Abril Restrepo (31/RSC Rheinbach) schloss sich im vergangenen Jahr dem RSC an. Die Radsportlerin ist amtierende kolumbianische MTB-Meisterin und gewann das Stöffel-Cross-Rennen im Westerwald. Dort distanzierte die Junioren-Weltmeisterin von 2008 selbst die Bundesliga-Spitzenreiterin Lisa Heckmann.



Caroline Arft (Kanu-Rennsport/WSV BW Rheidt)



Caroline Arft (25/WSV Blau-Weiß Rheidt) drang als Außenseiterin mit ihrer Bootspartnerin Sarah Brüßler bis ins olympische B-Finale über 500 Meter im Zweier-Kajak vor. Dort erreichte das erst sechs Wochen zuvor zusammengestellte Kanurennsport-Duo den dritten Platz, was zugleich Rang neun in der Gesamtwertung bedeutete.



Nele Cramer (Kanupolo/KK Pirat Bergheim)



Nele Cramer (18/KK Pirat Bergheim) hat den Sprung in die deutsche U-21-Nationalmannschaft geschafft und steht bereits unter Beobachtung für den Damen-A-Nationalkader. Bei der Kanupolo-Europameisterschaft wurde die deutsche U-21-Auswahl um die Troisdorferin ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann Gold.



Susanne Hahn (Leichtathletik/Meckenheimer SV)



Susanne Hahn (43/Meckenheimer SV) holte bei den Deutschen Crosslauf-Meisterschaften den Titel in der Altersklasse W 45. Für die 6,2 Kilometer lange Strecke in Sonsbeck am Niederrhein benötigte sie 24:21 Minuten. Hahn gewann zudem den Crosslauf-Titel des Leichtathletik-Verbandes Nordrhein über 7,2 Kilometer (29:14 min).



Marie Heeb (Judo/JC Hennef)



Marie Heeb (18/JC Hennef) wurde in den U-21-Bundeskader berufen. Die talentierte Judoka aus Hennef wurde erneut deutsche U-21-Vizemeisterin in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm. Zudem holte sie Bronze bei der Deutschen Meisterschaft der Frauen und gewann ein U-20-Sichtungsturnier des Deutschen Judo-Bundes.



Lisa Hentig (Rollstuhl-Tischtennis/TuS Winterscheid)



Lisa Hentig (28/TuS Winterscheid) gehört zum Nachwuchskader der deutschen Nationalmannschaft im Rollstuhl-Tischtennis. Die mehrfache Deutsche Doppel-Meisterin ist Teil der ersten Mannschaft des TuS Winterscheid und spielt seit der Saison 2018/19 in der 2. Bundesliga Nord (aktuelle Bilanz: 6:6).



Lisanne Hornung (Turnen/Troisdorfer TV)



Lisanne Hornung (9/Troisdorfer TV) belegte beim renommierten Berliner Bärchen-Pokal Rang zwei unter 48 Teilnehmerinnen. In Dortmund gewann das Turntalent den DTG-Pokal in der Altersklasse 9. Beim bundesweiten Turntalent-Schulpokal in Bergisch Gladbach triumphierte sie mit Tageshöchstwertungen an allen vier Geräten.



Konstanze Klosterhalfen (Leichtathletik/aus Königswinter)



Konstanze Klosterhalfen (24/aus Oberpleis) kehrte nach langer Verletzung und rechtzeitig zu den Olympischen Spielen auf die internationale Bühne zurück. Im 10000-Meter-Rennen wurde sie in 31:01,97 Minuten Achte und verpasste dabei ihren eigenen deutschen Rekord nur um 26 Hundertstelsekunden.



Finia Kretschmann (Leichtathletik/Troisdorfer LG)



Finia Kretschmann (16/Troisdorfer LG) gewann bei der Jugend-DM Silber über 800 Meter, nachdem sie bei den Landes-Jugendmeisterschaften triumphiert hatte (2:10,80 min/PB). Über 400 Meter knackte sie einen Uralt-Vereinsrekord (57,96 sec). Bei den Nordrhein-Crossmeisterschaften kam U-18-Silber (Mittelstrecke) hinzu.



Hannah Krießbach (Tischtennis/TTC Fritzdorf)



Hannah Krießbach (15/TTC Fritzdorf) stieß im Sommer mit gerade mal 14 Jahren zur Damen-Mannschaft des TTC Fritzdorf, die im Nachrückverfahren den Aufstieg in die 3. Liga Nord feiern durfte. Das Tischtennis-Talent, dessen Mutter schon für die Grün-Weißen auflief, weist aktuell nach acht Drittliga-Partien eine 4:8-Bilanz auf.



Emma Lattus (Fußball/FC Hennef 05)



Emma Lattus (14/FC Hennef 05) ist deutsche U-15-Nationalspielerin. Das in Tansania geborene Fußballjuwel erhielt als erstes Mädchen überhaupt die Spielberechtigung für die C-Junioren-Regionalliga West. Bei ihren regelmäßigen Einsätzen überzeugte sie ebenso wie bei den Lehrgängen des Deutschen Fußball-Bundes.



Sarah Liegmann (Boxen/Tomburg Boxing Rheinbach)



Sarah Liegmann (19/Tomburg Boxing Rheinbach) holte bereits mehrere Titel als Kickboxerin. 2021 widmete sie sich ihrer Boxkarriere und gewann vor 1200 Zuschauern in Nebraska (USA) ihren ersten Kampf unter dem Namen „Princess“. Ein Bonbon war das Training mit Ex-Schwergewichtsweltmeister Evander Holyfield.



Hannah Pohl (Badminton/1. BC Beuel)



Hannah Pohl (27/aus Oberpleis) spielt für den 1. BC Beuel in der 1. Badminton-Bundesliga. Dort kämpft sie mit ihrer Mannschaft derzeit um den Klassenerhalt. Im Damen-Doppel zählt sie mit ihrer Partnerin Brid Stepper zu den festen Größen im Team des Erstligisten. Aber auch im Einzel und Mixed tritt die Allrounderin an.



Alexandra Röder (Para-Gespannfahren/aus Hennef)



Alexandra Röder (33/RV Rheinische Höhen) verpasste bei der Weltmeisterschaft der Para-Gespannfahrer wegen zweier Fahrfehler nur knapp eine Einzelmedaille. Im Hindernisparcours triumphierte die Grad-2-Fahrerin vom RV Rheinische Höhen jedoch als Mitglied der deutschen Mannschaft und sicherte souverän Gold.



Sandra Sachs (Triathlon/aus Neunkirchen-Seelscheid)



Sandra Sachs (51/aus Neunkirchen-Seelscheid) meldete sich im April nach langer Verletzung zurück und wurde prompt Bayerische Duathlon-Meisterin ihrer Altersklasse. Beim Ironman 70.3 in Graz (Österreich) glänzte die Triathletin als Zweite (AK 50-54) über die Mitteldistanz und qualifizierte sich so für die Ironman-WM 2022 in den USA.



Yanna Schneider (Taekwondo/TKD Swisttal)



Yanna Schneider (25/TKD Swisttal) gewann im Taekwondo die Bronzemedaille bei den Sofia Open, French Open und auch den Dutch Open in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm. Bei den World Taekwondo Women’s Open Championships in Riad (Saudi-Arabien) belegte sie mit dem Team Deutschland den fünften Rang.



Finja Smekal (Radsport/aus Wolperath)



Finja Smekal (20/aus Neunkirchen-Seelscheid) fuhr erneut für das englische Profi-Team Drops und durfte am renommierten Tagesrennen „La Course by Le Tour de France“ teilnehmen. Ein schwerer Sturz verhinderte dann die Teilnahme an der U-23-Bahn-EM. In der Bundesliga fuhr die Radsportlerin aus Wolperath in der Nachwuchswertung auf Rang zwei.



Esther Veenhuis (Volleyball/TV Menden)



Esther Veenhuis (29/TV Menden) ist als Linkshänderin, Aufschlägerin und Angreiferin auf der Diagonalposition eine feste Größe beim Volleyball-Verbandsligisten TV Menden. Als Kapitänin kümmert sie sich auch abseits des Feldes intensiv um das Team, das als ungeschlagener Tabellenführer in die Winterpause gegangen ist.



Irmgard Weiss (Leichtathletik/LAZ Puma Rhein-Sieg)

Irmgard Weiss (66/LAZ Puma Rhein-Sieg) gewann zunächst auf Nordrheinebene den Speerwurf-Wettbewerb. Bei der Senioren-DM warf die W-65-Athletin den Speer ebenfalls am weitesten. Da sie auch bei den NRW-Senioren-Winterwurf-Titelkämpfen Erste wurde, blieb sie in ihrer Disziplin im Jahr 2021 ungeschlagen.



Annika Zeyen (Paracycling/SSF Bonn)



Annika Zeyen (36/aus Hennef) sammelte zunächst Gold, Silber und Bronze bei der Para-Straßen-Weltmeisterschaft im portugiesischen Cascais. Bei den Paralympics in Tokio (Japan) gewann die Handbikerin im Zeitfahren auf der Straße die Goldmedaille sowie Silber im Straßenrennen. Hinzu kam ein vierter Platz mit der Mixed-Staffel.



Hier geht es zur Abstimmung.



Mannschaft des Jahres

Braschosser TV (Faustball/U-16-Juniorinnen)



Die Feldsaison um die Rheinische Meisterschaft wurde bei den U-16-Faustballerinnen Corona-bedingt an einem einzigen Spieltag ausgefochten. Der Nachwuchs des BTV war auf den Punkt da und sicherte sich den Titel – und zwar souverän und ohne einen einzigen Satzverlust.

Bröltaler SC (Fußball/Frauen)



Die Kreisliga-Fußballerinnen des BSC schrieben im Oktober Vereinsgeschichte: Zum ersten Mal gewann man den Kreispokal. Im Endspiel setzte sich Bröltal gegen den (zwei Ligen höher spielenden) TuS Birk durch – und zwar mit 7:6 (2:2, 2:2, 2:0) nach Elfmeterschießen. Zuvor hatte man bereits den klassenhöheren SV Eitorf (5:2) ausgeschaltet. In der Liga steht man auf Rang vier und hat Tuchfühlung zur Spitze.



FC Hennef 05 (Fußball/Herren)



Die Mittelrheinliga-Fußballer des FC Hennef gewannen im Juli das nachgeholte Kreispokal-Endspiel 2020 gegen Siegburg 04 (1:0) und legten anschließend eine nahezu perfekte Hinrunde hin. In 16 Spielen sammelte man 39 Punkte – und hielt damit als einzige Mannschaft Schritt mit dem 1. FC Düren (17 Partien/42 Zähler). Mit nur zehn Gegentreffern stellt der FCH die beste Abwehr der Liga.



HSV Troisdorf (Handball/Frauen)



Bereits zur Saison 2020/21 stiegen die Handballerinnen des HSV Troisdorf in die Verbandsliga auf. Richtig loslegen konnte man Corona-bedingt aber erst in der laufenden Spielzeit 2021/22. Und wie: Zum Jahreswechsel steht der HSV auf Rang zwei und ist damit aussichtsreicher Kandidat für den Aufstieg in die Oberliga.



Johannes & Karl-Richard Frey (Judo/Herren)



Die Judoka Karl-Richard und Johannes Frey aus Sankt Augustin erfüllten sich den Traum, gemeinsam bei den Olympischen Spielen zu starten. In Tokio gewannen die Brüder beim abschließenden Team-Wettbewerb die Bronzemedaille mit der deutschen Mixed-Mannschaft. Karl-Richard Frey startete in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm, sein Bruder Johannes im Schwergewicht (über 100 kg).



KK Pirat Bergheim (Kanupolo/Frauen)

Bei den Aufstiegsmeisterschaften auf dem Essener Baldeneysee gelang den Kanupolo-Spielerinnen des KKP Bergheim/Sieg der Sprung in die 1. Bundesliga. Bei den NRW-Landesmeisterschaften auf dem Fühlinger See erreichte man das Finale und gewann dank eines Golden Goals den Titel.

Kottenforst Saints (Softball/U-16-Juniorinnen)



Die U-16-Mannschaft der Softballerinnen existiert noch nicht lange, konnte aber einen gelungenen Start verbuchen. Ohne wegen der Pandemie ein reguläres Saisonspiel absolviert zu haben, nahm das Team zum ersten Mal an der Deutschen U-16-Meisterschaft teil und wurde dank einer starken Leistung Achter unter neun Teilnehmern.



Rhein-Sieg Volleys (Volleyball/Herren)



Die Volleyballer der Rhein-Sieg Volleys Much & Buisdorf starteten nach der Drittliga-Premieren-Saison 2020/21 (Platz vier zum Zeitpunkt des Abbruchs) erneut in der dritthöchsten Klasse. Nach holprigem Beginn hat sich das Fusionsteam mittlerweile ins Tabellenmittelfeld vorgearbeitet – nicht zuletzt dank zweier furioser Heimsiege gegen die Topteams aus Aligse (3:0) und Gievenbeck (3:1).



RW Troisdorf (Tennis/Herren)



Die Tennis-Herren von Rot-Weiß Troisdorf schrieben Ende September Vereinsgeschichte. Ein siebenstündiger Krimi im Relegationsspiel gegen BW Köln endete aus Sicht der Heimmannschaft mit einem Happy End – und das, obwohl sie nach den Einzeln mit 2:4 zurückgelegen hatte. Dank des 5:4-Erfolgs schaffte RWT den historischen Sprung in die Regionalliga.



SC Siegburg (Schach/Senioren)

Die erste Mannschaft des Schachclubs Siegburg hielt das Titelrennen in der verlängerten Zweitliga-Saison 2019/20/21 bis zum letzten Spieltag offen. Der Sieg gegen den Tabellenführer SC Remagen-Sinzig reichte nicht zum Sprung nach oben, da sich der Düsseldorfer SK den Titel schnappte. Rang zwei war für den Liga-Neuling dennoch ein toller Erfolg.



Siegburger RV/Bonner RG (Rudern/Männer-Achter)



Die Zusammenarbeit des Siegburger Rudervereins mit der Bonner Rudergesellschaft trug bei den Deutschen Meisterschaften goldene Früchte. Im Männer-Achter gingen Paul Klapperich, Sören Henkel, Frederik Breuer, Julius Lingnau, Niklas Mäger, Janek Schirrmacher, William Strulick, Yannik Bauer und Steuerfrau Emilia Greif an den Start und gewannen souverän mit einer Länge Vorsprung.



SSV Bornheim (Fußball/Herren)



Der Fußball-Bezirksligist gewann das im Juli nachgeholte Kreispokal-Finale 2020. Im Elfmeterschießen besiegte der SSV den zwei Klassen höher spielenden VfL Alfter. Im Mittelrheinpokal folgte in der zweiten Runde das Aus (1:5 gegen den Drittligisten Viktoria Köln). Als Zweiter der Bezirksliga darf die Elf von Trainer Patrick Schmitz weiter vom Aufstieg in die Landesliga träumen.



SV Menden (Fußball/U-17-Juniorinnen)



Hinter den U-17-Fußballerinnen des SVM liegt eine märchenhafte Hinrunde. Mit fünf Siegen und zwei Remis überwintert das Team aus dem „Gallischen Dorf“ an der Spitze der Regionalliga West – und darf damit vom Bundesliga-Aufstieg träumen. Dabei hatte das Team im Frühjahr wegen Personalmangels noch vor dem Aus gestanden.



SV Wachtberg II (Volleyball/Frauen)



Die Volleyballerinnen aus dem Drachenfelser Ländchen führen die Bezirksliga-Tabelle mit sechs Siegen aus sechs Spielen an. Nachdem man zwei Mal in Folge (auf Rang eins liegend) von der Corona-Pandemie ausgebremst wurde, will man die Platzierung nun auch ins Ziel bringen.



SW Troisdorf (Tennis/Herren 75)

Die Tennis-Herren 75 sicherten sich mit 8:2-Punkten den Titel in der Oberliga – und damit das Ticket für die Regionalliga, die höchste deutsche Spielklasse in dieser Altersklasse. Dies war zuvor noch keiner Herren-Mannschaft von Schwarz-Weiß gelungen. Dabei hatte sich das Team um Kapitän Fritz Zimmermann ursprünglich nur den Klassenerhalt vorgenommen.



TC Rheinbach (Tennis/Herren 55)



Die Tennis-Herren 55 verteidigten ihren Titel als Deutscher Mannschaftsmeister dank eines 5:1-Sieges im Finale gegen den SC SaFo Frankfurt. Damit war auch der Gewinn der Westdeutschen Meisterschaft verbunden. Gegen den THC Münster gelang ein 6:1-Heimerfolg.



TSV Germania Windeck (Volleyball/Herren)



Auch im Windecker Ländchen arbeitet man fleißig daran, den Rhein-Sieg-Kreis zur Volleyball-Hochburg zu machen. Nach der Regionalliga-Saison 2020/21 – als Aufsteiger belegte man zum Zeitpunkt des Abbruchs einen Mittelfeldplatz – standen die Akteure in der laufenden Spielzeit zum Jahreswechsel aussichtsreich auf dem dritten Rang. Dieser berechtigt zur Teilnahme an der Meisterrunde.



TTC Fritzdorf II (Tischtennis/Frauen)



Die Tischtennisspielerinnen des TTC sind in der Oberliga das Maß aller Dinge. In zehn Spielen verließen sie die Tische jedes Mal als Siegerinnen und grüßen mit einer Bilanz von 77:23-Spielen von der Tabellenspitze.



TuS Mondorf (Volleyball/Herren)



Die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf durften trotz Corona auch in der Saison 2020/21 komplett durchspielen und machte einen weiteren großen Schritt nach vorne. Das Team aus Niederkassel erzielte das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte und wurde Vierter – punktgleich mit dem Dritten Moerser SC. In der laufenden Spielzeit läuft es sogar noch runder: Mit 34 Punkten aus 13 Spielen überwinterte man auf Rang eins.



TV Neunkirchen Nightmares (Baseball/Herren)



Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga 2020 behaupteten sich die Baseballer des TV Neunkirchen Nightmares in der zweithöchsten Liga. Das junge und im Umbruch befindliche Team belegte in der Platzierungsrunde Rang sechs.



Hier geht es zur Abstimmung.