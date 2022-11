Ein Reiter auf einem echten Pferd, selbst gebastelte bunte Laternen, Hunderte Kinder, die gemeinsam singen, und am Ende Weckmänner für alle: Laternen-Umzüge an Sankt Martin sind für viele ein Lichtblick im dunklen Herbst. Vielerorts fielen die Züge in den vergangenen zwei Jahren allerdings der Corona-Pandemie zum Opfer. In diesem Jahr – so ist der Stand einen Monat vor dem Martinsfest – werden die Laternenumzüge wieder durch viele Kommunen ziehen. Stichproben aus dem Kreisgebiet.

Martinszüge 2022 in Niederkassel

„Wir sind froh, endlich wieder einen Martinszug veranstalten zu können und freuen uns darauf, in die strahlenden Kinderaugen zu blicken“, sagt Wim Timmerman, Geschäftsführer des Bürgervereins Niederkassel. In den vergangenen beiden Jahren ließ der Verein den Umzug ausfallen, am 15. November werden ab 18 Uhr rund 1000 Menschen an der Gemeinschaftsgrundschule erwartet. Noch mehr könnten es beim Martinsfeuer am Rheinufer werden.

Schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: In Niederkassel verkaufte die Elternpflegschaft mit Beteiligung vieler Kinder 12.000 Lose an den Haustüren. Gewinner können sich am Martinstag unter anderem auf eine tiefgefrorene Gans freuen. Ebenfalls in der Verlosung sind Weckbrote. Die werden in Niederkassel statt der Weckmänner ausgegeben. So könne der Verein deutlich mehr Brot für weniger Geld ausgeben, sagt Timmerman.

Martinszüge 2022 in Siegburg

In Siegburg wird es in diesem Jahr wieder eine Reihe von Veranstaltungen geben. Zwischen dem 2. und 14. November seien 24 Martinszüge in Siegburg geplant, organisiert von Kitas und Schulen, sagt Stadtsprecher Jan Gerull. Kaldauen zieht am Montag, 7. November, ab 17.30 Uhr, beginnend an der Grundschule, Friedensstraße 30, und Eichendorffstraße. Den Abschluss macht das Deichhaus am Montag, 14. November; Beginn um 17 Uhr am Parkplatz der Hans Alfred Keller-Schule in der Martin-Opitz-Straße.



Nach zwei Jahren Corona-Pause wird es am 9. November um 17.30 Uhr einen zentralen Umzug durch die Innenstadt geben. Über Anno-, Zeughaus- und Mühlenstraße werden die Pänz mit ihren bunten Laternen zum oberen Markt geleitet, biegen dann rechts in die Holzgasse ab. Weiter führt der Weg über den Brauhof in die Ankergasse, bevor es auf der Kaiserstraße zurück zum Markt geht, wo das Abschlussfeuer wartet. In der Vergangenheit waren dazu bis zu 5000 Menschen auf den Marktplatz gekommen.

In diesem Jahr findet der Martinszug in Siegburg wieder statt. (Archivbild) Copyright: Ralf Rohrmoser von Glasow

Martinszüge 2022 in Neunkirchen-Seelscheid

Die KG Für uns Pänz veranstaltet mit der Grundschule am Wenigerbach in Seelscheid den Martinszug für mehrere Hundert Kinder aus den Grundschulen und den Seelscheider Kindergärten sowie den weiteren Schulen. Start ist am 10. November um 18 Uhr. Nach dem Ausfall 2020 war die KG im vergangenen Jahr wieder unterwegs. „Wir freuen uns, wenn die Anwohner entlang der Zugstrecke wieder ihre Häuser und Fenster schmücken“, heißt es auf der Internetseite der KG.

Welche Martinszüge gibt es in der Region?

Kinder aus Grundschulen und Kindergärten erhielten Weckbons und Weckmänner. Dafür gebe es eine Haussammlung bis zum 8. November. Die KG rechnet mit rund 1300 Weckmännern. Zudem gibt es eine Martinstombola mit 300 Preisen. Ein Los kostet 50 Cent.

Der Martinszug in Pohlhausen ist am 4. November ab 18.15 Uhr geplant, veranstaltet vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Pohlhausen. In Eischeid ist der Martinsverein der Organisator des Umzugs, der am 13. November ab 18 Uhr auf dem Programm steht. Der Umzug in Niederwennerscheid vom dortigen Bürgerverein steht am 6. November um 18 Uhr auf dem Plan. In Hermerath findet der Martinszug bereits am 4. November um 17 Uhr vom Junggesellenverein organisiert statt.

Martinszüge 2022 in Hennef

Mit steigenden Kosten für den Martinszug sieht sich der Bürgerverein in Stoßdorf konfrontiert: Die Martinswecken, bislang für 1,40 Euro im Einkauf zu haben, kosten in diesem Jahr etwa 75 Prozent mehr. Auch die Kosten für Musik und das Pferd des Heiligen sind gestiegen. „Wir mussten umplanen“, berichtet Jens Schneider, Beisitzer im Vorstand.

So bekommen nur noch Kinder bis acht Jahre den Wecken gratis, bei den verkauften Wecken steigt der Preis. „Damit werden die kostenlosen Wecken finanziert.“ Statt der Abschlussfeier im Bürgerhaus wird es Feuer und Beisammensein im Feld unweit des Drosselwegs geben. Corona-Auflagen gibt es nach Auskunft der Stadt Hennef in diesem Jahr nicht.

Martinszüge 2022 in Troisdorf

Rund 350 Kinder und Erwachsene erwartet der Ortsring in Müllekoven zum Martinszug am 4. November – einem von 16 Martinszügen, die bisher der Stadt gemeldet wurden. Wie in den vergangenen Jahrzehnten üblich, wird der Zug über eine Dorfsammlung finanziert.



„Wir werden nichts verändern“, sagt der Vorsitzende Frank Peukert; auch an der Größe der Martinsstuten – Weckmänner gab es in Müllekoven noch nie – wird nicht gedreht. Vom Baby bis zum 14-Jährigen darf sich jeder Teilnehmer über das süße Gebäck freuen. Auch die über 65-Jährigen werden bedacht. Zum Abschluss versammeln sich die Müllekovener seit 1996 um einen Fackelbaum, nachdem es im Jahr zuvor einen Zwischenfall am offenbar manipulierten Feuer gegeben hatte.

Martinszüge 2022 in Eitorf

Eine Reihe von Zügen finden in Eitorf statt, den Start macht der Kultur- und Heimatverein Bitze-Sterzenbach am 5. November um 18 Uhr. Aufstellung ist in der Straße Am Hägen in Bitze. am 11. November ziehen die Pänz der Gemeinschaftsgrundschule von der Gartenstraße aus durch das Zentrum, Los geht es um 18 Uhr. Die Dorfgemeinschaft Merten macht den Abschluss am 19. November um 18, Los geht es In der Gräfenwiese.

Martinszüge 2022 in Sankt Augustin

Am Donnerstag, 10. November 2022, findet ab 18 Uhr der diesjährige Martinsumzug der Max & Moritz Schule in Menden statt, Los geht es in der Straße Auf dem Acker.

Martinszüge 2022 in Much

Nur ein Martinszug ist bisher im Rathaus angemeldet worden: Der Ortsverein Marienfeld lädt für den 12. November, 17.30 Uhr, ein.