Weniger Spenden von Privatleuten

Die vier Tafeln der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Rhein-Sieg-Kreis erhalten derzeit deutlich weniger Lebensmittelspenden von Privatleuten als noch vor einem Jahr. Vor Weihnachten droht nun Knappheit. „Die Menschen spenden zwar auch dieses Jahr gerne, aber die Kisten sind nicht mehr so voll“, berichtet Manuela Klock-Rousselli. Sie ist verantwortlich für die Tafeln in Bad Honnef, Hennef, Königswinter und Much.

Schlechtes Konsumklima als Ursache

Die AWO macht dafür die allgemeine Wirtschaftslage verantwortlich. „Das Konsumklima ist schlecht, die Leute geben weniger aus, die Umsätze im Einzelhandel gehen entsprechend zurück“, sagt AWO-Geschäftsführerin Barbara König. Sie beruft sich auf Daten der Marktforschung: Für November maß das Nürnberger Institut für Marktentscheidungen ein Konsumklima von minus 30,8 Punkten, fast acht Punkte weniger als im Vorjahr. Das Statistische Bundesamt meldete für September real 2,3 Prozent weniger Einzelhandelsumsatz als im Vorjahresmonat. „Das wirkt sich leider auch bei denen aus, die auf Hilfen wie etwa Lebensmittel angewiesen sind“, so König. „Wenn die Menschen weniger haben, können sie natürlich auch weniger geben.“

Weniger Kaffee, weniger Honig

„Die gespendeten Kisten sind heute kleiner“, erzählt Klock-Rousselli. „Früher waren auch mal ein Päckchen Kaffee oder ein Glas Honig dabei. So etwas bekommen wir kaum noch.“

Sorge um die „Aktion Weihnachtskiste“

Zu Weihnachten wollen die Tafeln ihren Kundinnen und Kunden etwas Besonderes bieten. Mit der „Aktion Weihnachtskiste“ sind Kaffee, Honig und Marmelade, Nudeln und Reis oder Fleisch- und Fischkonserven besonders gefragt. „Wenn sich der Trend aber fortsetzt, werden wir dieses Jahr weniger davon verteilen können“, warnt König.

Supermärkte fangen Rückgang auf – dank KI-Fehlern

Ausgerechnet Fehler der Künstlichen Intelligenz helfen den Tafeln derzeit. Ein höheres Spendenaufkommen aus Supermärkten fängt den Rückgang noch auf, berichtet Klock-Rousselli. Große Handelsketten wollen mit KI ihr Warensystem optimieren, damit nur so viele Waren in die Filialen kommen, wie sich verkaufen lassen. Das klappt noch nicht richtig. „Wir hatten Fälle, bei denen Supermärkte sehr viel mehr von einer Ware erhielten, als sie verkaufen konnten. Eine unserer Tafeln hat deshalb eine ganze Palette Buttermilch gespendet bekommen.“

Sorge um die Zukunft

Diese Anlaufschwierigkeiten dürften sich bald legen, ist König überzeugt. Dann aber drohe das nächste Problem: „Sollte die KI tatsächlich Lieferketten optimieren, wird sich das auf die Tafeln auswirken.“ König unterstützt den Gedanken, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden, warnt aber vor Engpässen. „Die Kürzungen von sozialen Leistungen können von den Tafeln dann vermutlich nicht mehr aufgefangen werden. Da ist der Staat in der Verantwortung.“

Familien und Kinder besonders betroffen

Betroffen seien vor allem Familien, so Klock-Rousselli. Die Hälfte aller Empfängerinnen und Empfänger von Lebensmittelspenden der vier AWO-Tafeln Bonn/Rhein-Sieg sind Kinder. Der Anteil von Familien und älteren Menschen sei in den vergangenen Jahren gestiegen und verharre seit einem Jahr auf einem gleichbleibend hohen Niveau.