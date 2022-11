Tennis-Regionalliga RW Troisdorf überrascht mit einem 8:1

Troisdorf – „Das war ein sensationeller Spieltag und ein völlig überraschender Start in die Saison“, brachte es Spieler und Trainer Mike Doering auf den Punkt. Die Tennis-Herren von RW Troisdorf haben als Aufsteiger in die Regionalliga am Sonntag im ersten von fünf Meisterschaftsspielen den Zweitliga-Absteiger TC Iserlohn mit einem 8:1 regelrecht von der roten Asche gefegt.



„Das ist in der Höhe überraschend und gleichzeitig erfreulich. Damit haben wir uns eine große Chance erarbeitet, es in die Aufstiegsrunde – und damit unter die beiden besten Teams unserer Fünfer-Gruppe – zu schaffen“, fügte Doering an, der selbst an Position sechs seinem Kontrahenten beim 6:0, 6:2 keine Chance ließ. „Das war eine tolle Leistung von jedem einzelnen Spieler. Auch der Teamspirit war super“, so Doering, der auch die Unterstützung der zweiten und dritten Herren sowie der zahlreichen Zuschauer ausdrücklich lobte.



Schon nach der ersten Spielrunde und drei Einzeln lagen die Rot Weißen mit 3:0 in Führung. Neben Doering hatten Luca Potenza (6:7, 6:4, 11:9) an der zweiten und Alessandro Ingarao (3:6, 6:2 10:7) an der vierten Position in einem jeweils langen Duell die Oberhand behalten. Danach gewann Spitzenspieler Christian Langmo (7:6, 6:1) und der an Position fünf gesetzte Marco Speronello (6:2, 6:3), sodass die Troisdorfer die Niederlage von Nikolas Walterscheid-Tukic (1:6, 4:6) gut verkraften konnten.

Da der Gesamtsieg somit schon unter Dach und Fach war, konnten die Rot-Weißen locker und leicht in die anschließenden Doppel gehen. Langmo/Potenza (6:7, 6:1, 11:9), Ingarao/Speronello (6:2, 7:5) und Walterscheid-Tukic/Doering (6:4, 6:4) sicherten die nächsten drei Punkte zum 8:1-Endstand. „Der Sieg war extrem wichtig", so Doering. „Jetzt wollen wir den Schwung mit ins nächste Heimspiel am Sonntag gegen den TC Solingen nehmen.“