Die Stadt Troisdorf informiert über aktuelle und bevorstehende Verkehrsbeschränkungen im Stadtgebiet. In Altenrath ist die Fahrbahn an der Salamanderkaule 17 vom 19. bis 23. Oktober 2026 wegen einer Telekommunikationsstörung voll gesperrt, der Gehweg ist ebenso nicht nutzbar. In Bergheim sind die Straße Zur Kleinbahn 10 (12. bis 23. Oktober 2026, Gasanschluss) und die Pohlgasse 1 (26. bis 30. Oktober 2026, Hausanschlüsse) voll gesperrt, für Fußgänger*innen bleibt jeweils eine Breite von etwa 1,30 Metern.

In Eschmar werden die Max-Ernst-Straße und die Noldestraße vom 12. Oktober 2026 bis 14. Februar 2027 in mehreren Bauabschnitten gesperrt. In Oberlar ist die Agnesstraße 58 am 29. Oktober 2026 von 6 bis 16 Uhr voll gesperrt, damit ein Kran Baumaterial einheben kann. Am Rotter See werden zwischen dem 12. und 23. Oktober 2026 Breitband-Hausanschlüsse hergestellt, am Taunusweg 4 mit Vollsperrung, an den übrigen Standorten mit Fahrbahneinengungen.

In Sieglar wird die Uhlandstraße vom 21. September bis 18. Dezember 2026 in Bauabschnitten teilweise und vollständig gesperrt. In Spich werden die Leitungen im Bereich Vulkanstraße 2 bis 17 vom 12. Oktober 2026 bis voraussichtlich Februar 2027 saniert, überwiegend unter Vollsperrung. Der Kastanienweg ist vom 19. bis 27. Oktober 2026 abschnittsweise für Glasfaserarbeiten gesperrt. Im Glasfaserausbau an der Erzbergerstraße 1 bis 56, der Scheidemannstraße 2 bis 20 und der Kriegsdorfer Straße 1 bis 49 kommt es vom 19. Oktober bis 27. November 2026 zu Vollsperrungen der Fahrbahn und Gehwegeinengungen; Zugänge zu den Häusern werden nach Möglichkeit über Gehwegbrücken gewährleistet.

In Troisdorf bleibt die Straße Zum Altenforst zwischen Königsberger Straße und Brunnenstraße bis einschließlich 20. Januar 2027 gesperrt, die Kreuzung Lohmarer Straße und Heimbachstraße bis 23. Oktober 2026. Vom 26. Oktober bis 11. Dezember 2026 folgt der Abschnitt zwischen Römerstraße und Heimbachstraße. In Troisdorf-West ist die Großstraße 20 vom 13. bis 26. Oktober 2026 während der Arbeitszeiten gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert, die Zufahrt für Rettungskräfte bleibt gewährleistet. Die Stadt Troisdorf bittet um Verständnis.