Einsatz in Troisdorf Schwelbrand zerstört Dachgeschosswohnung an der Anne-Frank-Straße

Troisdorf – Am Dienstagabend ist eine Dachgeschosswohnung in einem Neunparteienhaus an der Anne-Frank-Straße in Troisdorf durch einen Schwelbrand zerstört worden. Der Wachleiter der Troisdorfer Feuerwehr, der in einer Nebenstraße wohnt, war als erster vor Ort und stellte fest, dass die Eingangstür bereits schwarz angelaufen war.



Die Feuerwehr rückte gegen 21:30 Uhr mit 36 Einsatzkräften an. Mit einer neuen Drehleiter, die zu ihrem ersten Brandeinsatz kam, gelangten die Einsatzkräfte zur Wohnung und schafften an einem Fenster eine Abluftöffnung, durch die schwarzer Rauch aus der Wohnung weichen konnte. Erst dann betrat ein Angriffstrupp unter Atemschutz in die Wohnung, welche die Feuerwehrleute mit mehreren Sofas, Tüten und Eimern zugestellt vorfanden und so ein Vorwärtskommen erschwerten.



Ein offenes Feuer wurde nicht entdeckt. Möglicherweise entstand das Feuer in einer Küche. Die Bewohner kamen erst hinzu, als der Band bereits gelöscht war. Vier Menschen sind dort gemeldet, die alle unverletzt geblieben sind.