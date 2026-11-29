Prognose: Deutlich mehr Verkehr in Sieglar

Die geplante Zusammenlegung der GFO-Kliniken am Standort Sieglar wird deutlich mehr Autoverkehr mit sich bringen. Wie die Stadt Troisdorf darauf reagieren will, ist allerdings noch offen. Zwar kündigt die Verwaltung Verkehrsmaßnahmen an, welche das sein werden, wann sie umgesetzt werden und was sie kosten könnten, steht bislang nicht fest.

Dass bedeutend mehr Verkehr in den Stadtteil kommt, ist die Prognose aus einem Gutachten, das Teil der Beratungsgrundlagen im Ausschuss für Stadtentwicklung gewesen ist. Nach Berechnungen des Gutachterbüros von 2022 ist durch die Zentralisierung mit täglich rund 1520 zusätzlichen Fahrten im Stadtteil zu rechnen. Bereits heute, so stellt es das Gutachten dar, gibt es im Umfeld des St.-Johannes-Krankenhauses potenziell Probleme mit parkenden Autos, die den Busverkehr behindern. Mehr Fahrzeuge erschweren diese Problematik.

RSVG sieht bislang kaum Behinderungen

Dass es bereits jetzt Schwierigkeiten gäbe, ist eine Einschätzung, die von der Betreibergesellschaft RSVG nicht geteilt wird. „Nur sehr vereinzelt“ würden Fahrer der Linie 503 Behinderungen durch parkende Fahrzeuge melden, teilt eine Sprecherin auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Insgesamt lassen sowohl RSVG als auch die Stadt Troisdorf durchblicken, dass es noch keine konkreten Pläne für Maßnahmen gibt.

GFO plant Parkflächen auf dem Klinikgelände

Bereits sehr viel konkreter sind die Maßnahmen auf dem Krankenhausgelände, die von der GFO geplant, bzw zum Teil schon umgesetzt sind. So sind zwei zusätzliche Parkflächen auf dem Gelände vorgesehen, die aus unterschiedlichen Richtungen angefahren werden. Die Gutachter hatten angeregt, die Parkflächen auf dem Krankenhausgelände für Anwohner zu öffnen. Dies sei der GFO durchaus bewusst und würde bei künftigen Planungen im Auge behalten, teilt der Krankenhausbetreiber auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Auf den vorhandenen Parkflächen wurde bereits ein neues System eingeführt, das ohne Schranken funktioniert. So lässt sich vermeiden, dass sich Autos zurück auf die Straße stauen.

Stadt hält sich bei Maßnahmen bedeckt

Die Stadt teilt auf Nachfrage mit, dass sie verschiedene verkehrliche Maßnahmen planen und umsetzen werde. „Welche Maßnahmen dies im Einzelnen sein werden, steht derzeit noch nicht abschließend fest.“ Dabei gibt es verschiedene Rahmenbedingungen, je nachdem, welchen konkreten Punkt man betrachtet. Relativ schnell und mit geringem Mitteleinsatz lassen sich Maßnahmen umsetzen, die den Verkehr regeln, wie zum Beispiel Einbahnstraßen oder eine geänderte Ordnung der Parkplätze im Straßenraum.

Verlegung der Bushaltestelle stößt auf Vorbehalte

Komplexer wäre eine Verlegung der Bushaltestelle an der Dechant-Wirtz-Straße. Diese Maßnahme bringt das Gutachten ins Spiel und auch die Stadtverwaltung hält sich eine Verlegung laut Mitteilung offen. Die RSVG hat gegenüber einer Verlegung der Haltestelle dieser Zeitung gegenüber deutliche Vorbehalte geäußert. Man habe die bestehende Haltestelle erst im Dezember 2014 verlegt und barrierefrei ausgebaut, um die Erreichbarkeit des Krankenhauses zu verbessern. Da die Position der Haltestelle durch die Baumaßnahme „dauerhaft fixiert“ ist, sei im Übrigen auch eine andere Streckenführung der Buslinie nicht möglich.

Bahnübergang könnte technisch gesichert werden müssen

Die wohl tiefgreifendste Maßnahme ist eine möglicherweise nötig werdende technische Aufrüstung des Bahnübergangs an der Dechant-Wirtz-Staße. Hier ist im Moment keine technische Sicherung vorhanden. Der Güterzug der RSVG, der hier verkehrt, muss 15 Stundenkilometer fahren und sein Kommen mit einem Ton anzeigen. Es gibt aber keine Ampeln oder Schranken. Das Gutachten prognostiziert ein Verkehrsaufkommen von 3100 statt der bisherigen 2400 Fahrten pro Tag durch die Zusammenlegung. Damit wäre eine gesetzliche Grenze überschritten (2500 Fahrten), ab der ein Übergang technisch gesichert werden muss. Die Kosten dafür muss voraussichtlich zum Teil das Land, zum Teil die RSVG tragen. Zum weiteren Vorgehen stünde man laut RSVG mit der Stadt im Austausch.

Rettungswagen am Bahnübergang

Auch Rettungswagen müssen über diesen Übergang. Laut Gutachten würde die Zusammenlegung der beiden Krankenhäuser die Zahl der Fahrten mit dem Rettungswagen von derzeit sechs auf 33 erhöhen. Darunter bildeten Notfälle die Ausnahme. Trotzdem sei nicht auszuschließen, dass Rettungswagen am Bahnübergang warten müssten. Dieser Fall dürfte allerdings selten auftreten, da die Bahntrasse entlang der Grabenstraße nur selten befahren wird.

Ausschuss stimmt zu, Stadtrat entscheidet am 8. Dezember

Der Ausschuss hatte dem Bebauungsplan für die Klinikerweiterung am Donnerstag, 19. November, einstimmig zugestimmt. Die endgültige Entscheidung wird der Stadtrat am 8. Dezember treffen, das einstimmige Votum im Fachausschuss kann aber als deutliches Signal für die Entscheidung des Rats gelten. Nach dem Bau zweier neuer Klinikgebäude auf dem Gelände von St. Johannes in Sieglar soll das bisherige Krankenhaus St. Josef in Troisdorf-Mitte geschlossen werden und die medizinische Versorgung nur noch von St. Johannes geleistet werden. Die GFO rechnet mit einer vollständigen Zusammenlegung nicht vor 2030.

Zukunft der St.-Josef-Gebäude ist unklar

Was mit den innenstädtisch gelegenen Gebäuden von St. Josef geschehen soll, ist zur Zeit noch vollkommen unklar. Weder seitens der Stadt, noch seitens der GFO gibt es dazu Pläne. Noch habe die Stadt keine offiziellen Gespräche darüber geführt, teilt man mit. Seitens der GFO konzentriert man sich darauf, dass der Betrieb nun zunächst weiter läuft. Schließlich bleibe St. Josef noch für die kommenden Jahre geöffnet und das Team dort kümmere sich um die Troisdorfer Bevölkerung und ihre medizinische Versorgung.