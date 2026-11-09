In der Burg Wissem hängen bereits erste Originale als stille Hommage an der Wand. Eine Vitrine wird vorbereitet, der Saaltext ist im Druck. Pauline Liesen, Leiterin des Bilderbuchmuseums Troisdorf, war selbst krankgeschrieben, als sie vom Tod Janoschs erfuhr. „Man brauchte nur das Handy anzumachen, und schon wurde man überschwemmt von Nachrichten“, erzählt sie. Ihre erste Reaktion: „Oh Gott, wir müssen was machen.“

Weltweit größte Janosch-Sammlung in Troisdorf

Janosch, bürgerlich Horst Eckert, starb am 3. November im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa. Die Verbindung zwischen dem Künstler und Troisdorf reicht bis ins Jahr 1999 zurück. Damals zeigte das Bilderbuchmuseum eine große Werkschau. Im Anschluss daran entschieden Janosch und die Berliner Film und Medien AG, der die Bilder zu diesem Zeitpunkt bereits gehörten, seine Originalillustrationen als Dauerleihgabe nach Troisdorf zu geben. Die Entscheidung sei nach und nach gefallen, berichtet Liesen.

Heute umfasst der Janosch-Bestand mehr als 2700 Blatt. Die Sammlung gilt als die weltweit größte ihrer Art. Sie beschränkt sich auf die Bilderbuch-Originale. „Es gibt ja auch noch die ganz vielen freien Arbeiten von Janosch. So wie etwa den Wondrak“, sagt Liesen über das Alter Ego, das der Künstler für das „Zeit“-Magazin schuf. „Diese Sachen sind nicht hier.“ Der Bestand in Troisdorf konzentriere sich auf die Kinderbilderbücher.

Schonender Umgang mit den empfindlichen Originalen

Dauerhaft ausgestellt werden können die Janosch-Originale nicht. Licht und Feuchtigkeit schadeten den Blättern; nach etwa drei Monaten müssten sie ausgetauscht werden. „Wir wollen ja auch in 100 Jahren noch, dass die Bilder genauso schön sind, wie sie jetzt zu sehen sind“, sagt Liesen. In mehreren Depots werden die Werke gesichtet, dokumentiert, auf ihren Restaurierungszustand geprüft und versichert. Auch vor Ausstellungen oder Leihgaben werden sie erneut kontrolliert.

Vom Leihgeber zum Eigentum: der Ankauf

Die Sammlung ist inzwischen nicht mehr nur geliehen. Ende 2024 wurde sie mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren angekauft und blieb in Troisdorf. „Wir sind sehr, sehr vielen Menschen dankbar, die Geld gegeben haben, um diesen Ankauf zu ermöglichen“, sagt Liesen. Bei einem großen Fest im Jahr 2025 habe das Museum bereits Danke gesagt, das wolle man nun aus Anlass seines Todes wiederholen.

Janosch mied persönliche Auftritte

Janosch selbst hat das Museum nach Liesens Kenntnis nie besucht. „Nicht, dass ich wüsste“, antwortet sie auf die Frage, ob er je in Troisdorf gewesen sei. Sie habe schriftlich mit ihm kommuniziert, sagt sie, und der Austausch sei freundlich gewesen, solange es um Unverfängliches ging. Sobald sie ihn zu einer Ausstellung oder einem Auftritt in Troisdorf habe bewegen wollen, sei es schwieriger geworden. Janosch habe Öffentlichkeit und persönliche Auftritte gemieden, sagt Liesen. Er habe sich 1980 zum Umzug nach Teneriffa entschlossen. Liesen verweist zudem auf seine „dramatische und unglückliche Kindheit“, die sich nach ihrer Einschätzung noch lange bemerkbar gemacht habe.

Ein ambivalentes Verhältnis zu Tiger und Bär

Für sie gehört auch eine gewisse Ambivalenz zu Janoschs Verhältnis zu seinen bekanntesten Figuren. Als „klassische Anekdote“ erzählt sie, Janosch habe gesagt: „Ich hab Bär und Tiger erfunden, um den größten Kitsch des Jahrhunderts zu machen.“ Liesen zufolge habe er irgendwann erkannt, dass er nicht nur das umsetzen könne, was er selbst für richtig halte, sondern auch etwas schaffen müsse, das die Leute abhole. „Das war ein sehr ambivalenter Mann“, sagt sie. Den Figuren sei er trotz seiner ironischen Bemerkung lange treu geblieben.

Was Originale in Troisdorf zeigen

Liesen persönlich interessieren besonders die frühen Arbeiten, etwa das Bilderbuch „Ferdinand“. Sie seien künstlerisch versierter, plakativer und leuchtender als die späteren Geschichten um Tiger und Bär, sagt Liesen; auch in ihrer Bildsprache seien sie frecher. „Diese Spontanität, diese Fantastik, die hier rüberkommt“, sagt sie und deutet auf eins der Werke, die im Bilderbuchmuseum aufgehängt wurden. Die Bilder begännen teils relativ realistisch und entwickelten sich dann in eine Fantasiewelt. Originale zeigten zudem, wie sich Farben im Druck veränderten und Bildausschnitte für Buchseiten angepasst oder beschnitten wurden. Das Museum wolle deshalb Buch und Original zusammen zeigen: Ein Bild sei oft Teil einer Geschichte und stehe nicht nur für sich.

Troisdorf als Janosch-Zentrum

Für Troisdorf ist die Sammlung zugleich ein kultureller Anziehungspunkt. Familien kommen als freie Besucher, Kita- und Schulklassen vor allem zu Führungen und pädagogischen Angeboten. Auf Anfrage bereite das Museum Janosch-Themen für Schulen und Kitas eigens auf und biete Führungen und Workshops an. Besucher kämen auch aus einem größeren Umkreis: Liesen nennt Köln und Bonn, Aachen, das Ruhrgebiet und die Region entlang der Strecke Richtung Frankfurt. Andere Museen fragten zudem an, ob sie Janosch-Werke ausstellen könnten, berichtet Liesen.

Ausblick: Janosch-Raum in der nächsten Ausstellung

Einen zusätzlichen Raum für Janosch soll es auch in der nächsten geplanten Ausstellung geben. Sie widmet sich Geschenken, die das Museum in den vergangenen Jahren erhalten hat. Eine konkrete Gedenkveranstaltung nennt Liesen im Gespräch noch nicht, derzeit bereitet das Haus eine unmittelbare Würdigung vor. (jv)