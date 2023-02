Herbstmarkt in Troisdorf Abwechlungsreiches Angebot lockt zahlreiche Besucher an

Troisdorf – Die sehr gut gelaunten Wettermarkt lockten schon am Samstagvormittag die Menschen nach Troisdorf zum zweitägigen Herbstmarkt und Erntedankfest. In der Fußgängerzone und rund um Burg Wissem hatten Vereine, Geschäftsleute und Händler ihre Verkaufs- und Aktionsstände aufgebaut. Sie waren nicht nur wegen des Kaiserwetters gut gelaunt.

Der Stand von Peter und Gabi Schäfer war ein Highlight des Marktes. Copyright: Lorber

Am 3. Advent 2019 - ebenfalls in Troisdorf - hatten die Niederkasseler Eheleute Peter und Gabi Schäfer zum letzten Mal ihren Stand aufgebaut. „Wir wissen gar nicht mehr wie das ist“, sagten sie. Freilich lernten sie schnell, denn ihr herrlicher Stand mit Plüschtieren und Puppen war nicht nur für die Pänz ein Blickfänger. Entsprechend groß war die Nachfrage.

Abwechlungsreiches Angebot bei Kaiserwetter

Das Angebot am Herbstmarkt war breit gefächert. Auch Weihnachtsdekoration gehörte zum Sortiment. Was manche auf die Idee gebracht haben dürfte, sich angesichts des nahenden Festes mit Geschenken für ihre Lieben einzudecken. Gelegenheiten gab es viele. Etwa bei Bennys Belts, wo maßgefertigte Ledergürtel angefertigt wurden. „Wir nehmen frisches Leder, es wird nicht mit Chemikalien gearbeitet“, sagte Benjamin Kürten.

Große Nachfrage herrschte bei Reiche´s Ponyhof. Copyright: Lorber

Auch Bernd Buchholz aus Sankt Augustin bot Kostproben seines Kräuterlikörs an. „Alles drin was schmeckt“, so der gebürtige Franke. Er gab sogar einige Zutaten preis wie Schwarzkirsche, Ingwer, Kurkuma, Zimt oder Kreuzkümmel. Die vielen Angebote wie Schmuck, Gläser, Spielsachen, Honig, Käse, Gemälde oder Gartendeko ergaben ein schönes Bild. Da ließ es sich auch prima aushalten an den Straßencafés, Gasthäusern oder Verpflegungs- und Getränkeständen.

Werbung für sein 100-jähriges Bestehen macht das DRK Troisdorf.

Dabei zeigt sich auch das Jugend-Rotkreuz engagiert. Anja Mundorf und Daniela Klaus hatten darüberhinaus Dienst, mussten sich für Notfälle bereithalten und regelmäßig ihre Runden drehen auf dem Markt. Beratung gab es beim Seniorenbeirat Troisdorf. Etwa über die Notfalldose, mit der sich besonders ältere Menschen wappnen können gegen den Ernstfall.