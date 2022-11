Parfum geklaut Zwei Troisdorfer überwältigen Ladendieb

Troisdorf – Zwei mutige Zeugen haben am Mittwochvormittag in der Troisdorfer Innenstadt einen flüchtigen 33-jährigen Ladendieb gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die 33 und 42 Jahre alten Troisdorfer beobachtet, wie der Tatverdächtige in der Fußgängerzone einen 76-jährigen Mann umrannte und anschließend mit einer Tasche in der Hand in Richtung Hippolytusstraße weiterlief.



Im Glauben einen Straßenraub beobachtet zu haben, liefen sie dem Flüchtigen hinterher und stellten ihn auf dem Kirchengelände an der Hippolytusstraße. Die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten nahmen den festgehaltenen 33-jährigen Tatverdächtigen in Empfang.



Tatsächlich handelte es sich wohl um einen Ladendieb

Im laufe der Ermittlungen wurde jedoch klar, dass es sich um ein anderes Delikt handelte: Der vorläufig festgenommene Mann ohne Wohnsitzwar beim Diebstahl zweier Parfüms aus einem Drogeriemarkt in der Galerie Troisdorf beobachtet worden. Kurz hinter dem Kassenbereich wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen.



Der 33-Jährige öffnete seine Tasche, übergab die beiden entwendeten Flacons an den Angestellten und ergriff sofort die Flucht. Auf seinem weg nach draußen prallte er dann augenscheinlich unbeabsichtigt gegen einen 76-jährigen und brachte ihn zu Boden.



Die Polizei fand noch viel mehr Diebesgut

Dabei verlor er zunächst seine Umhängetasche und sein Smartphone. Der Mann ergriff seine Tasche und lief weiter. Hier kamen die beiden Zeugen ins Spiel und griffen ein.



Die Polizei ermittelte zudem einen PKW des Verdächtigen, der in der Tiefgarage unter dem Wilhelm-Hamacher-Platz geparkt war. Im Fahrzeug fanden die Beamten in einer Sporttasche originalverpackte Parfüms im Wert von mehr als 5000 Euro. Die Ermittlungen laufen. (red)