Sturz von Hans Dahl Präsident des Festausschusses ist schon wieder jeck

Kurz vor der Eröffnung der Proklamationssitzung des neuen Dreigestirns am Samstags geschah der Sturz.

Der Präsident des Festausschusses Troisdorfer Karneval zog sich einen Oberschenkelhalsbruch zu.

Hans Dahl befindet sich schon wieder auf dem Weg der Besserung - und traf im Krankenhaus einen alten Bekannten.

Troisdorf – „Immerhin wurde mein Kopf auf dem roten Samtkissen des Dreigestirnes gebettet.“ Hans Dahl (70) kann wieder lachen. Der Präsident des Festausschusses Troisdorfer Karneval (FTK) war kurz vor der Eröffnung der Proklamationssitzung des neuen Dreigestirns am Samstag in der Stadthalle auf der Bühne gestürzt. Mit einem Oberschenkelhalsbruch wurde er mit Blaulicht ins St.-Josef- Hospital gebracht.



Hans Tannenbaum leistete erste Hilfe

Der Unfall geschah um kurz nach 17 Uhr. Dahl kontrollierte noch einmal die Bühnendekoration in der Stadthalle. „Das Dreigestirn sitzt auf einer kleinen Empore, eine Stufe erhöht“, berichtet er. „Ich hatte noch die Dekoration zurechtgerückt“, erzählt der Oberkarnevalist, „und wollte gerade zu meinen Stellvertreter Hans Josef Tannenbaum gehen, als ich hinfiel und ein unbeschreiblicher Schmerz meinen Körper durchstach.“



Präsident des Festausschusses bricht sich Bein bei Proklamation von Quentin Bröhl

Hans Tannenbaum, der eine Ersthelferausbildung vorweisen kann, hörte einen lauten Schrei. Er drehte sich um und sah Dahl hilflos auf der Bühne liegen, eilte zu dem Verletzten und brachte ihn in die stabile Seitenlage. „Zum Stützen des Kopfes haben wir das rote Samtkissen genommen, auf dem eigentlich die Insignien der jecken Macht in den Saal getragen werden“, erzählt er. Die anwesenden Feuerwehrleute hatten schon 112 gewählt, der Krankenwagen war auf dem Weg zur Halle.

Diagnose Oberschenkelhalsbruch

Das Rettungsteam befreite den Verletzten von Orden, Frack und Fliege und legte ihn auf eine Vakuummatratze. „Da ließen die Schmerzen nach.“ Im Krankenhaus wurde ein Oberschenkelhalsbruch diagnostiziert. Dahl beschloss, sich nicht sofort operieren zu lassen. „Mir war eine künstliche Hüfte lieber. Deswegen habe ich bis Montag gewartet. Es war nicht nötig, dass für den Eingriff ein Notoperationsteam anrückte.“



Beim Operationsgespräch stellte Dahl dann fest, „wie klein die Welt ist“. Chefarzt Dr. Pierre Göbel ist nämlich Ehrensenator bei den Troisdorfer Altstädtern. Wenn „zwei Karnevalisten eine Sache angehen, dann wird sie auch zuverlässig gelöst“, scherzt Dahl. Er konnte schon am Tag nach der Operation vorsichtig aufstehen, einen Tag später schaffte er es sogar mit dem Rollstuhl ins Badezimmer.



Beim Jubiläumsempfang im Februar ist Dahl schon wieder dabei

Beim Rosensonntagszug am 23. Februar durch die Troisdorfer Innenstadt ist Dahl nicht auf dem Wagen dabei, „weil die Erschütterungen oben zu stark sind“. Auch bei der Seniorensitzung am kommenden Sonntag in der Stadthalle wird Tannenbaum ihn vertreten, wie spontan schon bei der Proklamation.



Beim Jubiläumsempfang am 2. Februar in der Stadthalle will Dahl aber wieder dabei sein. Dann werden 50 Jahre FTK, seine elfjährige Präsidentschaft und das zehnjährige Bestehen des Karnevalsmuseums gefeiert. „Ich mache schon fleißig Reha, um diesen Termin auf jeden Fall zu schaffen“, versichert er.