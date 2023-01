Troisdorf – Zum zweiten Mal in diesem Jahr findet am Freitag, 1. Oktober, auf dem Fischerplatz in Troisdorf wieder der Abendmarkt statt. Nach längerer Corona-Pause fand im September der Markt zum ersten Mal mit der „3G-Regel“ statt, Besucher müssen also geimpft, genesen oder vor maximal 48 Stunden getestet sein. Außerhalb der festen Steh- und Sitzplätze gilt außerdem eine Maskenpflicht.

Von 16 bis 22 Uhr erwarten die Besucherinnen und Besucher 13 Speise- und Getränkestände: Es wird etwa Wein, Bier und Cocktails sowie kölsche, portugisische und polnische Küche angeboten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Auf dem Fischerplatz Anzeige Zum ersten Mal im Jahr findet der Abendmarkt in Troisdorf statt

Feierabendmarkt in Eitorf Anzeige „Der Markt kommt super an“ – Künftig zweimal im Monat von Andrea Hauser

Feierabendmärkte und Konzerte Anzeige Heimatverein Eitorf will Bouchainer Platz umbauen lassen von Harald Röhrig

Musikalische Begleitung gibt es beim Abendmarkt von Sänger Boysie White. Er tritt jeweils um 18.30 Uhr, 19.30 Uhr und 20.30 Uhr für jeweils eine halbe Stunde auf. Der in New York City geborene Sänger war unter anderem Mitglied der „Harlem Gospel Singers“ und tourte mit dem Musical „Hair“ durch Europa.

Die nächsten Abendmärkte finden am 5. November und 3. Dezember statt. (hen)