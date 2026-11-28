Es war schon angekündigt: Mit der Verkündung der Haushaltssperre hatte die Kämmerin von Troisdorf, Sabine Wendt, bereits gesagt, dass auch auf die Bürgerinnen und Bürger Belastungen zukommen könnten. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde nun versucht, die ersten Weichen dahingehend zu stellen. Einig wurden sich die Parteien aber letztlich nicht.

CDU setzt Empfehlung zur Grundsteuer durch

Im Ausschuss wurde die Empfehlung an den Rat beschlossen, die Grundsteuer zu erhöhen.

Da dies mit der Mehrheit der CDU gegen die übrigen Parteien beschlossen wurde, könnten die Mehrheitsverhältnisse im Rat diese Entscheidung jedoch noch kippen, auch wenn die Verwaltung diese Anhebung laut Vorlage aus haushalterischer Sicht für „unbedingt erforderlich“ hält. Die Grundsteuer B gilt für bebauten Grund, sprich vor allem für Wohneigentum und Gewerbe. Der zugehörige Hebesatz soll auf Vorschlag der Verwaltung nun von 640 Prozent auf 790 Prozent angehoben werden, was zu einem jährlichen Mehrertrag von rund 4,1 Millionen Euro führen wird. Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A für Agrarflächen von 571 auf 690 Prozent fällt vom Ertrag in absoluten Zahlen her weniger ins Gewicht. Hierfür errechnet die Verwaltung 5000 Euro mehr im Jahr.

Troisdorf im Vergleich der Kommunen

Im Vergleich der Kommunen im Rhein-Sieg Kreis und Bonn bildete Troisdorf mit den 640 Prozent das unterste Ende. Auch diese 640 Prozent wurden erst für das Jahr 2026 beschlossen, 2025 lag der Hebesatz noch bei 535 Prozent und war in den Jahren davor sogar gesunken. Troisdorf lag im Vergleich von 2025 und 2026 mit 105 Prozentpunkten Zuwachs auf Platz zwei der größten Anstiege. Spitzenreiter des Rankings der Hebesätze ist Neunkirchen-Seelscheid, wo der Satz um 218 Prozentpunkte auf 1088 Prozent stieg.

SPD fordert moderate Anhebung der Gewerbesteuer

Diskussionen gab es im Ausschuss über einen Vorstoß der SPD-Fraktion, die vorgeschlagen hatte, auch eine „moderate“ Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes zu beschließen. So würden 5 Prozentpunkte bei der Gewerbesteuer rund 580.000 Euro zusätzlich in die Stadtkasse spülen. Das Argument der SPD: Die Grundsteuer belaste die Menschen in Troisdorf zusätzlich, vor allem, wenn man in Betracht ziehe, dass die Politik nun in zwei aufeinander folgenden Jahren die Grundsteuer erhöht habe. Die Gewerbesteuer hingegen wurde seit 2015 nicht mehr angepasst.

CDU sieht Investitionen in die Stadt gefährdet

Die Vertreter der CDU sahen hingegen die Investitionen in die Stadt dadurch gefährdet. Unter dem Strich, so hieß es von Seiten der CDU, würde eine Erhöhung der Gewerbesteuer auf Dauer mehr schaden als nützen. Zudem treffe eine Anhebung des Grundsteuer-Hebesatzes nicht nur Privatleute, sondern auch Gewerbe. Immerhin wird die Grundsteuer auch auf gewerblich genutze Grundstücke fällig.

IHK warnt vor Abwanderung von Unternehmen

Die IHK Bonn/Rhein-Sieg weitet den Blick. Laut der Kammer birgt jegliche Erhöhung der Steuern eine Gefahr, dass Unternehmen abwandern. Das gilt nicht nur für die Gewerbesteuer, sondern auch die Grundsteuer B. „Wir wissen um die angespannte Lage der Kommunen. Steigende Sätze sind aber keine geeignete Antwort auf strukturelle Finanzprobleme, sondern erhöhen das Risiko der Abwanderung von Unternehmen, allen voran in das benachbarte Rheinland-Pfalz, wo die Gewerbesteuerhebesätze niedriger sind“, sagt Hubertus Hille, der Hauptgeschäftsführer der IHK. (ms)