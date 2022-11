Troisdorf – In Troisdorf-Sieglar ist am Samstagvormittag ein Junge von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr war der Siebenjährige mit seiner erwachsenen Schwester und dem Familienhund „Im Kirchtal“ in Sieglar unterwegs.



Der Junge drückte laut Polizei die Fußgängerampel in Höhe der Hausnummer 63. Als diese auf Grün sprang, ging die Gruppe über die Straße.



Das übersah offenbar ein älterer Autofahrer am Steuer eines VW Golf. Denn dieser erfasste den kleinen Jungen mit seinem Auto, als er in Richtung der Larstraße fuhr. Das Kind wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte ihn mit schweren Verletzungen in die Kinderklinik.



Ein unbeteiligter Zeuge bestätigte, dass der Junge bei Grün die Straße überquert hatte. Der 86-jährige Senior sagte, er sei mit mäßiger Geschwindigkeit gefahren und habe das Rotlicht der Ampel nicht wahrgenommen. Ihn erwartet ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. (mfu)