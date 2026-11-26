Spende für mehr mentale Gesundheit

Der Lions Club Troisdorf unterstützt das Präventions- und Aufklärungsprojekt „SEELE trifft auf Schule“ des Vereins HfpK e.V. Bonn/Rhein-Sieg mit einer Spende über 1.500 Euro. Mit dem Geld sollen die wichtige Arbeit des Vereins und seines Initiators Sascha Schmitz langfristig gesichert und ausgebaut werden. Ziel ist es, die mentale Gesundheit von Jugendlichen in der Region nachhaltig zu stärken. Der Lions Club Troisdorf gehört zu einer weltweiten Service-Organisation, die sich für gemeinnützige Zwecke vor Ort engagiert.

Fester Bestandteil an der Europaschule

Das Projekt ist an der Europaschule in Troisdorf seit vielen Jahren fest im Schulalltag verankert. Zu Jahresbeginn werden dort in zwei Veranstaltungen rund 120 Schülerinnen und Schüler der gesamten 10. Jahrgangsstufe geschult. Die Termine stehen fest im Schulkalender.

Der „trialogische Ansatz“ als Besonderheit

Das Besondere ist der „trialogische Ansatz“: Erfahrene Fachreferentinnen vermitteln wissenschaftlich fundiertes Wissen über Krankheitsbilder, Früherkennung und Therapiemöglichkeiten. Ehrenamtliche Expertinnen berichten zugleich aus eigener Erfahrung als Betroffene oder Angehörige von ihren persönlichen Erlebnissen. Diese Offenheit schafft Nähe, baut Vorurteile und Berührungsängste ab und zeigt jungen Menschen konkrete Anlaufstellen vor Ort, an die sie sich schnell wenden können. Neben den Workshops für Schülerinnen und Schüler bindet das Programm mit eigenen Modulen auch Lehrkräfte, Schulsozialarbeit und Eltern ein.

Stimmen zur Spendenübergabe

„Gerade in einer Zeit, in der psychische Belastungen bei jungen Menschen spürbar zunehmen, ist eine offene und empathische Aufklärung unverzichtbar. Wir freuen uns sehr, die Arbeit des Vereins HfpK e.V. Bonn/Rhein-Sieg und dieses wirkungsvolle Projekt direkt hier in Troisdorf unterstützen zu können“, sagte Sascha Heidinger, Präsident des Lions Club Troisdorf, bei der Spendenübergabe.

Auch Initiator Sascha Schmitz dankte dem Club für sein Engagement. „Jeder offene Dialog an einer Schule kann für betroffene Jugendliche der entscheidende Schritt sein, sich Hilfe zu holen. Die Spende des Lions Club Troisdorf hilft dem HfpK e.V. Bonn/Rhein-Sieg enorm dabei, unsere Aufklärungsarbeit weiter in die Schulen zu tragen“, erklärte Schmitz. (jv)