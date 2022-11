Troisdorf – Ein Polizist ist in Troisdorf am Montagabend gegen 23 Uhr verletzt worden, als ein Mann versuchte, vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten. Ein Zeuge hatte die Streife auf einen Wagen aufmerksam gemacht, der in einer Parklücke vor einem Kiosk auf der Sieglarer Straße stand.

Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Fahrer des geparkten Wagens, aus der Parklücke und an den Polizisten vorbei zu fahren, sobald er die Beamten sah. Allerdings würgte er dabei den Motor des Autos ab. Einer der Polizisten griff durch das geöffnete Fenster, um den Zündschlüssel zu ziehen und so zu verhindern, dass der Mann das Auto neu startet. Der 27-Jährige hinter dem Steuer schaffte es aber, die Zündung noch einmal zu aktivieren. Er fuhr mehrere Meter und schliff den Polizisten dabei mit, bis dieser den Schlüssel aus der Zündung ziehen konnte.

Der Beamte wurde dabei leicht verletzt und musste ambulant versorgt werden, so die Polizei, setzte anschließend seinen Dienst aber fort.

Wie sich herausstellte, besaß der 27-Jährige nicht nur keinen Führerschein, sondern auch keine Zulassungspapiere für das Auto. Zudem waren auch noch die Kennzeichen am Auto die falschen: Auf das am Wagen angebrachte Nummernschild ist ein anderes Fahrzeug zugelassen. Offensichtlich wollte der Troisdorfer sich deswegen der Kontrolle entziehen. Wegen des Verdachts auf Kfz-Diebstahl, Widerstandes gegen Polizeibeamte und weiteren Delikten wurde der Mann festgenommen. (pic)