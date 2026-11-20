Der Troisdorfer Schriftsteller Simon Geraedts wurde für seinen Rügen-Krimi „Die Gräfin, das Gemälde und ein Tropfen Gift“ mit dem Kindle Storyteller Award 2026 für unabhängige Autorinnen und Autoren im deutschsprachigen Raum prämiert. Die Fragen stellte Vera Arenz.

Vom Schubladenmanuskript zum ersten Roman

Wann haben Sie mit dem Schreiben angefangen?

Simon Geraedts: Eigene Geschichten im Kopf habe ich schon seit meiner Jugend, lange Zeit blieb es aber bei ersten Ideen und Notizen in der Schublade. Nach meinem Germanistikstudium habe ich in verschiedenen Verlagen in Köln und Düsseldorf gearbeitet. Irgendwann wurde der Wunsch, nicht nur fremde Manuskripte zu betreuen, sondern eigene Figuren und Welten zum Leben zu erwecken, so groß, dass ich meinen ersten Roman fertiggeschrieben und veröffentlicht habe. Das war vor rund zehn Jahren.

Selfpublishing als Weg in die Unabhängigkeit

Wie sind Sie zum Selfpublishing gekommen?

Als ich 2016 den Schritt gewagt habe, mich auf das Schreiben zu konzentrieren, war das Selfpublishing über Amazon Kindle Direct Publishing für mich die beste Möglichkeit, unabhängig zu starten, ohne lange Vorlaufzeiten. Für einen Schriftsteller bedeutet das maximale kreative und unternehmerische Freiheit: Man ist Autor und Ein-Mann-Verlag in einer Person, entscheidet selbst über Themen, Cover und Veröffentlichungsrhythmus und arbeitet mit freien Lektorinnen und Coverdesignern zusammen. Inzwischen sind über dreißig Romane und mehr als eine halbe Million verkaufte Bücher zusammengekommen.

Cozy Crime: Rätselspaß ohne düstere Abgründe

„Wahnküste“: Spur führt nach Sylt. Copyright: dpa (Symbolbild)

Was steckt hinter dem Genre Cozy Crime?

Cozy Crime ist das Wohlfühl-Gegenstück zum blutigen Psychothriller. Im Mittelpunkt steht zwar ein klassisches Kriminalrätsel – also ein Mord oder ein mysteriöser Diebstahl, bei dem man als Leser miträtseln kann –, aber ohne explizite Gewalt oder düstere Abgründe. Stattdessen leben diese Geschichten von einem atmosphärischen Schauplatz, viel Lokalkolorit, einer Prise Humor und einem sympathischen, oft etwas eigenwilligen Ermittlerteam.

Preisgeld und mögliches Verlagsangebot

Was bedeutet der Kindle Storyteller Award für Sie?

Der Preis ist für mich eine wunderschöne Bestätigung nach zehn Jahren als unabhängiger Autor, zumal ich mich mit meiner Rügen-Reihe rund um Kriminalhauptkommissarin Lina Thomsen, Forensiker Dr. Balthasar Krell und Kapuzineräffchen Paco in ein für mich neues Genre gewagt habe. Das Preisgeld von 17.500 Euro verschafft mir wertvolle Planungssicherheit für die kommenden Projekte. Und auf die Gespräche über das Verlagsangebot von Amazon Publishing für einen möglichen Relaunch von „Die Gräfin, das Gemälde und ein Tropfen Gift“ bin ich sehr gespannt. Das ist eine tolle Chance, dem Buch noch einmal eine ganz neue Bühne zu geben.

„Wahnküste“: Der neue Inselkrimi erscheint im Dezember

Worum geht es in Ihrem neuen Roman?

Am 7. Dezember erscheint mit „Wahnküste“ der 17. Band meiner Inselkrimi-Reihe rund um das Auricher Ermittlerduo Sophie Jensen und Ben Reinders. Damit kehre ich nach dem Ausflug ins Cozy-Crime-Genre zu meinen Küstenthrillern zurück. Darin zieht ein Fischkutter die Leiche eines Oldenburger Kriminalbeamten aus dem Meer, der zwei Jahre nach seiner verschwundenen Frau gesucht hat. Die Spur führt nach Sylt, zu luxuriösen Reetdachhäusern, die das ganze Jahr leer stehen und in denen im November hinter verschlossenen Türen ein einflussreicher Kreis zusammenkommt. Schnell wird klar, dass jemand über Leichen geht.