In der Stadtbibliothek Troisdorf gibt es einen Bereich, in dem Medien nicht nur ausgeliehen, sondern selbst hergestellt werden: den Makerspace. In einer eher unscheinbaren Ecke stehen zwei 3D-Drucker, ein 3D-Scanner und ein Plotter. Die Geräte und Materialien sind in Schränken untergebracht. Wer die Technik kennenlernen oder einen 3D-Führerschein machen möchte, kann beim monatlichen Treffen vorbeischauen.

Monatliches Treffen für Interessierte

Die Makerspace-Runde kommt jeweils am dritten Donnerstag des Monats ab 18 Uhr in der Bibliothek zusammen. Dort tauschen sich aktive Nutzerinnen und Nutzer aus; Interessierte können Fragen stellen und erste Einblicke gewinnen. Das nächste Treffen ist für den 19. November angekündigt.

Förderverein und Firma IGUS unterstützen

Damit die Geräte dauerhaft genutzt werden können, unterstützt der Förderverein Stadtbibliothek Troisdorf das Angebot. Er finanziert Materialien für den 3D-Druck und Schränke, in denen Maschinen und Verbrauchsmaterial sicher aufbewahrt werden. Einen Teil des Materials steuert außerdem die Firma IGUS aus Spich bei. Während deren Filament in Schwarz und Weiß verfügbar ist, ermöglicht der Förderverein auch den Einsatz farbiger Materialien. Als nächsten Schritt plant er die Anschaffung einer Trocknereinheit. Sie soll dazu beitragen, das Druckmaterial besser zu verarbeiten.

Spende ins Sparschwein statt fester Preise

Für Mitglieder des Fördervereins ist das Material kostenlos. Andere Nutzerinnen und Nutzer werden gebeten, für ihren Verbrauch eine kleine Spende ins Sparschwein zu geben. So soll die Materialversorgung langfristig gesichert werden. Was dabei entsteht, ist keineswegs nur Anschauungsmaterial: Im Makerspace werden unter anderem kleine Ersatzteile, Spielfiguren und Sparschweine gedruckt. (tis)