„Das Funkeln ist das Blödeste, was Diamanten können“, sagt Hildegard Sung-Spitzl, Gründerin von iplas – Innovative Plasma Systems. Bei dem Troisdorfer Unternehmen, das in der Plasmatechnologie und der Entwicklung von Produktionsanlagen tätig ist, wachsen künstliche Diamanten innerhalb von wenigen Wochen. In der Natur dauert das mehrere hundert Millionen Jahre.

Diamant leitet Wärme wie kein anderes Material

Bei iplas geht es aber nicht darum, schöne Schmucksteine herzustellen: „Wir bauen die Maschinen, in denen die Diamanten wachsen“, erklärt Sung-Spitzl. Denn mit Diamant könne man unglaublich viel machen. „Es leitet Wärme besser als jedes andere Material“ Das sei besonders spannend in der Halbleiterindustrie, die sich mit der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von winzigen elektronischen Bauteilen, sogenannten Mikrochips, befasst. KI-Chips – spezielle Computerprozessoren, die die Aufgaben der Künstlichen Intelligenz erledigen – heizen sich stark auf. Schon eine dünne Diamant-Platte könne die Wärme kontrollieren und den Chips runterkühlen.

Einsatz in der Medizin: Beschichtung für Implantate

„Das Material ist die eierlegende Wollmilchsau“, sagt Sung-Spitzl. Auch in der Medizin könne es zum Einsatz kommen: Weil sich Diamant dem Körper gegenüber neutral verhalte, eigne es sich für die Beschichtung von Implantaten. Aktuell verwende man dafür Titan, aber das sei nicht perfekt, so Sung-Spitzl. Es dauere allerdings lange, eine Zulassung für die Produkte zu bekommen.

Perfektion statt Schmuckstein: Hohe Ansprüche an die Qualität

Anders als in der Schmuckherstellung sei sowohl in der Medizin als auch in der Halbleiterindustrie absolute Perfektion gefragt. Gehe ein Schmuckdiamant bei der Herstellung kaputt, könne man diesen immer noch auf ein Karat schleifen und habe einen schönen Stein, der sich auch gut verkaufen lasse, so Sung-Spitzl. Ein Diamant, der einen KI-Chip kühlen soll, der 20.000 Euro koste, müsse „anders hochwertig“ sein. „In unseren Maschinen steckt wahnsinnig viel Know-how, Engineering pur. Die sind automatisiert und können auch mal fünf Wochen alleine arbeiten, ohne dass ein Mensch danach guckt“, erklärt Sung-Spitzl, wie es iplas gelingt, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Industrie-Diamant mit 14 Karat. Copyright: iplas

„Die Diamanten sind nur Nebenprodukt“

„Eigentlich sind wir ein Thinktank, die Diamanten sind nur Nebenprodukt.“ Hildegard Sung-Spitzl und ihr Mann Ralf Spitzl studierten beide Physik in Bonn. Ihr Mann sei der eigentliche Physiker, so Sung-Spitzl, sie kümmere sich um die Maschinen. In ihrer eigenen Denkfabrik haben die beiden bereits vor 20 Jahren damit begonnen, Methan mittels Mikrowellen-Plasma zu zersetzen, um umweltschonend Wasserstoff und wertvollen festen Kohlenstoff zu gewinnen, ohne dass dabei das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid entsteht. „Da hat niemand dran geglaubt. Wir haben trotzdem weitergemacht.“ Heute sei Wasserstoff immens wichtig in der chemischen Industrie.

Kein Abfall: Kohlenstoff wird weiterverwertet

Aus festem Kohlenstoff können einerseits Diamanten gefertigt werden, andererseits ist er Hauptbestandteil von Carbon Black, das zum Beispiel in Autoreifen steckt. Es entstehe also kein Abfall bei iplas, alles werde weiterverwertet.

Auch der Sohn ist im Diamanten-Geschäft

„Wir können unsere Technologie dezentral anbieten: Die Maschine ist so groß wie anderthalb Kühlschränke und deshalb transportabel“, erklärt Sung-Spitzl. Die Materialien müssen nicht zur Maschine kommen, die Maschine kommt dahin, wo die Materialien sind. So spare man sich unnötige Transportwege. „Wir verkaufen unsere Anlagen auch an Kunden, die ihre eigene Fabrik für Schmuckdiamanten aufmachen wollen.“ Das beste Beispiel dafür ist Sung-Spitzls Sohn. In der Schweiz hat dieser das Unternehmen „Ammil Diamonds“ gegründet und sich auf die Herstellung von nachhaltigen, laborgezüchteten Schmuckdiamanten spezialisiert. (var)