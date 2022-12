Troisdorf – Durch einen Schockanruf hat eine unbekannte Täterin einen Troisdorfer Senior am Freitag um 30.000 Euro gebracht. Das berichtet die Polizei. Die Frau gab sich am Telefon im Gespräch mit dem 82-Jährigen als Beamtin der Polizei Bonn aus und schilderte, dass seine Tochter angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Mit einer Kaution in Höhe von 30.000 Euro könne er als Vater die Untersuchungshaft abwenden, nach weiteren Ermittlungen erhalte er das Geld in der kommenden Woche zurück.



Da der 82-Jährige eine Pflegedienstleistung in bar bezahlen wollte, hatte er diese Summe tatsächlich zu Hause. Gegen 11.45 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an seiner Tür Am Bergeacker und gab sich als angebliche Polizei-Kurierin aus. Sie nahm die 30.000 Euro in bar entgegen und ging in Richtung Willy-Brandt-Ring davon.



Die Frau hat laut Polizei eine korpulente Statur, ist etwa 1,70 Meter groß und hat dunkle Haare. Sie sprach akzentfrei Hochdeutsch und trug eine schwarze Jacke. Hinweise unter 02241/541-3221. (mfu)