Feuerwehrfeste, Vereinsfeste und Adventsbasare im Rhein-Sieg-Kreis: Verkaufen Vereine, Fördervereine oder Mitgliederinitiativen der Freiwilligen Feuerwehren bei solchen Veranstaltungen Speisen und Getränke, geht das Land Nordrhein-Westfalen davon aus, dass dies nicht zu einer Umsatzbesteuerung führt.

Neuregelung der Umsatzbesteuerung ab 2027

Hintergrund ist die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, die ab dem 1. Januar 2027 bundesweit gilt. Sie wird aufgrund von EU-rechtlichen Vorgaben nötig, um faire Wettbewerbsbedingungen gegenüber der Privatwirtschaft herzustellen. Da die Feuerwehren Teil der Kommune sind, würden ohne Neuregelung auch deren Verkaufserlöse unter die Besteuerungspflicht fallen.

Diskussion um die „Bratwurststeuer“

Vor Ort war in den vergangenen Tagen deshalb von einer „Bratwurststeuer“ die Rede. Viele Veranstalter fragen sich seit dieser Diskussion, welche Folgen die Neuregelung für ihre kleinen Verkaufsstände hat. Veranstalter von Feuerwehrfesten sind in der Regel Stadtfeuerwehrverbände oder Fördervereine, bei Schulfesten oft Elterngemeinschaften oder Fördervereine. Die Einnahmen sollten daher über das Jahr im Blick behalten werden.

Bedeutung der Vereinsfeste im Wahlkreis Lienesch

Auch im Wahlkreis des CDU-Landtagsabgeordneten Sascha Lienesch, zu dem Siegburg, Lohmar und Sankt Augustin gehören, haben Vereinsveranstaltungen große Bedeutung. Sie bringen Menschen zusammen, stärken das Gemeinschaftsgefühl und ermöglichen es Organisationen, mit den Einnahmen ihre Arbeit zu finanzieren oder gemeinnützige Projekte zu unterstützen. Lienesch sagt: „Unsere Vereine und ehrenamtlichen Organisationen sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Dieses Engagement verdient unsere Unterstützung. Deshalb ist es richtig, dass Nordrhein-Westfalen für klare Regeln sorgt und unnötige bürokratische Belastungen vermeidet.“

Klare Regeln für Ehrenamtler

Landesweit nennt Finanzminister Dr. Marcus Optendrenk als Beispiele den Kuchenverkauf beim Schulfest, die Bratwurst am Feuerwehrgerätehaus, die Waffeln beim Sportfest und den Glühwein auf dem Adventsbasar. Die Landesregierung hat dafür verbindliche Regelungen beschlossen. Optendrenk sagt: „6 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen engagieren sich ehrenamtlich. Für sie schaffen wir Klarheit. Für all das gelten einfache, verlässliche Regeln. So haben wir es geregelt, und so setzen die Finanzämter es um.“

Bagatellgrenze von 25.000 Euro im Jahr

Konkret bedeutet das für Vereine vor Ort: Verkauft ein Verein, ein Förderverein oder eine Mitgliederinitiative der Freiwilligen Feuerwehr Speisen und Getränke bei einer Veranstaltung, greift nach Angaben des Landes die Bagatellgrenze von 25.000 Euro im Jahr. Bleiben die Einnahmen darunter, ist die Rechtslage eindeutig.

Ansprechpartner: Finanzamt Sankt Augustin

Das Finanzamt Sankt Augustin beantwortet Fragen von Vereinen, Schulen und kommunalen Einrichtungen zur umsatzsteuerlichen Behandlung ihrer Veranstaltungen. Auch Vereine und Organisatoren aus anderen Städten und Gemeinden des Kreises können sich bei Fragen an das für sie zuständige Finanzamt wenden. Das Finanzamt Sankt Augustin ist in der Hubert-Minz-Straße 10 in Sankt Augustin sowie unter 02241/242-0 erreichbar. Finanzamtsvorsteher Axel Lennarz sagt: „Das Ministerium hat für klare Regeln gesorgt, und wir setzen sie vor Ort um. Vereine und Ehrenamtliche können sich auch an uns wenden. Wir unterstützen gerne.“ (jv)