Much – Großes Glück hatte am Freitagabend ein Mucher Autofahrer bei einem Allein-Unfall auf der Bundesstraße 56. Der 34-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit seinem Toyota Hilux, einem sogenannten Pick-up mit offener Ladefläche, zwischen Seelscheid und Much unterwegs.

Kurz vor Markelsbach kam der Wagen ins Schleudern, drehte sich, rutschte über die Bordsteinkante, riss mit der Beifahrerseite einen schweren Beton-Poller aus dem Boden und überschlug sich. Das schwere Fahrzeug landete auf dem Dach im Scheiderbach, der direkt neben der B56 fließt. Dabei wurde das Dach im Fahrerbereich fast komplett eingedrückt, die Ladefläche war rund einen halben Meter unter Wasser.

Das Auto überschlug sich bei dem Unfall. Copyright: Peter Lorber

Der Mucher konnte sich durch das ebenfalls eingedrückte Beifahrerfenster selbst aus der misslichen Lage befreien. Er wurde vom herbeigerufenen Notarzt untersucht, hatte jedoch nur leichte Verletzungen davongetragen und brauchte nicht ins Krankenhaus. Der Wagen dürfte nur noch Schrottwert haben und wurde abtransportiert. Es gab keine nennenswerte Behinderungen, der Verkehr floss einspurig an der Unfallstelle vorbei.