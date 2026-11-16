Nach der Schuss-Serie in Ostwestfalen hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen gefasst. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hat am vergangenen Freitag einen 15-Jährigen aus Herford in seiner Wohnung festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der Jugendliche soll an mehreren Fällen in der Tatserie beteiligt gewesen sein. Er sitzt wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung, Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz in Untersuchungshaft.

Die Polizei habe die Wohnung des 15-Jährigen durchsucht und werte nun die Beweismittel aus. Verletzt wurde er bei der Festnahme nach Angaben der Polizei nicht. Der Jugendliche ist bereits der zweite Tatverdächtige, den die Polizei gefasst hat. Seit Ende Oktober sitzt ein 19-Jähriger aus Steinhagen (Kreis Gütersloh) ebenfalls in U-Haft.

Polizei ermittelt zu möglichen Komplizen und Drahtziehern

Im Oktober hatten unbekannte Täter zum ersten Mal auf ein Geschäft in Bielefeld geschossen. Es folgten weitere Vorfälle im Stadtgebiet, aber auch in Gütersloh und Kirchlengern (Kreis Herford). Die Taten richteten sich zumeist gegen türkische Geschäftsleute, wie die Polizei in der Vergangenheit berichtete.

Die Bielefelder Polizei richtete nach der ersten Tat eine Ermittlungskommission ein. Auch nach der zweiten Festnahme ermittle sie weiter zu den Hintergründen sowie zu weiteren möglichen Komplizen, hieß es in der Mitteilung. Laut einer Polizeisprecherin prüfen die Ermittler dabei zudem, ob es Drahtzieher gibt. Nach Angaben der Polizei soll auch die stärkere Polizeipräsenz in der Region aufrechterhalten bleiben. (dpa)