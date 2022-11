Steinfurt – Bei der Kollision von einem Großraumtaxi mit einem Traktor in Steinfurt sind fünf Schüler und der Taxifahrer verletzt worden, die meisten schwer. So war eine 16-Jährige in dem Fahrzeug eingeklemmt worden, musste befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Das Großraumtaxi war am Dienstagmittag auf dem Heimweg von der Schule auf einem landwirtschaftlichen Weg an einer Kreuzung mit dem von rechts kommenden Traktor-Gespann zusammengestoßen. Durch den Aufprall schleuderte das Taxi gegen einen Baum.

Das könnte Sie auch interessieren:

Essen Anzeige 20-Jährige stürzt Handy hinterher aus Fenster – schwer verletzt

Noch an Unfallstelle gestorben Anzeige Streifenwagen erfasst Fußgänger auf der Autobahn

Razzia im Kreis Düren Anzeige Ermittler entdecken Arsenal mit Kriegswaffen

Auch der Taxifahrer, zwei Jungen (9 und 16) und ein weiteres Mädchen (16) kamen verletzt ins Krankenhaus. Ein 11-Jähriger konnte nach der Behandlung direkt wieder nach Hause. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallgeschehen dauerten an. (dpa)