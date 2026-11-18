Eine teils stürmische und regnerische Nacht hat in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen zu vermehrten Feuerwehreinsätzen geführt, ist aber insgesamt glimpflich verlaufen. Im besonders betroffenen Raum Köln meldete die Feuerwehr überflutete Straßen, umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer.

Teils schwere Sturmböen und ein breites Band aus starken Regenfällen waren seit dem Abend über das Land hinweggezogen. Das führte auch bei der Polizei zu Einsätzen: Man sei seit Mittwoch (18. November) rund 40 Mal wegen des Unwetters ausgerückt, teilte etwa ein Sprecher der Polizei Aachen mit. Verletzte habe es aber nicht gegeben.

Regen in NRW: Zahl der Einsätze moderat

In Neuss stürzte einem Sprecher zufolge ein Baum auf eine Oberleitung. Kurzzeitig habe eine Straße gesperrt werden müssen, weil die Leitung Strom geführt habe. Im Osten im Hochsauerlandkreis fiel am Dienstagabend (17. November) ein Baum auf ein Auto, wie ein Sprecher der Polizei Meschede berichtete. Glück im Unglück auch hier: Niemand sei verletzt worden. Ein paar Bäume und Äste hätten zudem seit dem Nachmittag immer wieder Straßen blockiert, hieß es.

Nur vereinzelt umgeknickte Bäume meldeten auch die Einsatzkräfte der Polizei in Detmold, Hagen, Hamm, Solingen und Wuppertal. In Wuppertal bezifferte ein Sprecher die Zahl der Einsätze auf einen niedrigen zweistelligen Bereich. Die Feuerwehr zählte 27 Einsätze und pumpte zum Beispiel vollgelaufene Keller leer. In Solingen beschäftigten die Polizei Fälle im einstelligen Bereich etwa wegen überfluteter Gullydeckel.

So geht es Meteorologen zufolge weiter

Das ungemütliche Wetter hält an: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet auch für die kommenden Tage weiter Dauerregen und teils stürmische Böen. Ursache sind mehrere Tiefdruckgebiete, die von Westen her milde und feuchte Luftmassen mitbringen.

Stellenweise seien in der Eifel, im Bergischen Land und im Sauerland bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter zu erwarten, hieß es. Neben schauerartigem Regen sind den Angaben zufolge auch einzelne Gewitter mit Sturmböen möglich. Der Wind soll dabei vereinzelt Geschwindigkeiten um 85 Kilometer pro Stunde erreichen. (dpa/red)