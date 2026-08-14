Großer Waldbrand im Kreis Düren: Erster Ortsteil wird evakuiert

Wegen eines Waldbrandes in der Gemeinde Hürtgenwald (Kreis Düren) wird ein Ortsteil evakuiert. Der Ortsteil Gey, in dem gut 1800 Menschen leben, müsse „sofort evakuiert“ werden, teilte die Gemeinde in der Eifel am frühen Morgen mit.

Der Waldbrand breitet sich aus, bewegt sich auf den kleinen Ortsteil zu. Die Gemeinde appellierte: „Nehmen Sie nur die nötigsten persönlichen Gegenstände mit!“ Eine Anlaufstelle für die Betroffenen werde eingerichtet.

Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Die Kölner Wehr unterstützt die Löscharbeiten. „Wir sind mit Fahrzeugen und 65 Kräften im Einsatz“, sagte ein Sprecher Freitagfrüh (14. August). Die Polizei Köln hat als größere Behörde die polizeilichen Maßnahmen übernommen. Sprecher Sascha Wallmeroth: „Wir unterstützen in den Bereichen der Evakuierung und halten durch Verkehrsmaßnahmen die Einsatz- und Rettungswege frei.“

Ein Löschhubschrauber ist bei einem Waldbrand im Hürtgenwald im Einsatz. Copyright: Jan Ohmen/dpa

Auch das EU-Waldbrandmodul, bestehend aus zwölf Fahrzeugen mit 32 Einsatzkräften von den Feuerwehren Bonn, Königswinter, Düsseldorf und Leverkusen, ist bei Hürtgenwald im Einsatz. Die Kräfte sind speziell für den Einsatz zur Vegetationsbrandbekämpfung geschult und waren bereits bei Waldbränden in den Niederlanden und Spanien im Einsatz.

Am späten Donnerstagabend hatte die Gemeinde Hürtgenwald die Großschadenslage ausgerufen. In der Nähe von Großhau und Grey brannte zu dem Zeitpunkt ein Waldgebiet von rund 25 Hektar. Ein Übergreifen der Flammen auf die Orte könne nicht vollständig ausgeschlossen werden, hieß es. (dpa/iri)