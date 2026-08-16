„Ein gutes Gefühl“Rheinbach hat jetzt einen eigenen Imagefilm

Die Kamera nähert sich aus der Luft, um dann schnell ins lokale Geschehen einzutauchen. Willkommen in Rheinbach, der Kleinstadt zwischen Vorgebirge und Eifel, die mit einem zweieinhalb-minütigen Imagefilm ein „gutes Gefühl“ machen will. „Rheinbach – ein gutes Gefühl“ so heißt auch der Slogan, der damit den Ton für die vielen, in kurzen Abständen zusammengeschnittenen Aufnahmen aus der Stadt und aus dem Leben ihrer Menschen liefert.

In Auftrag gegeben hat den Werbefilm die Stadt Rheinbach. Um- und in Szene gesetzt hat ihn die Produktionsfirma Fabrik Lamäng und deren Kamerafrau Daria Gerards aus Swisttal. Seit ein paar Tagen ist er auf der städtischen Homepage und auf der Videoplattform Youtube zu sehen. Bis zum Wochenende waren dort schon mehr als 1000 Aufrufe verzeichnet.

Rheinbach präsentiert sich als ein Lebensstandort für alle Generationen

Während der Kunstaktion „Kunst findet Stadt“ hatte es bereits eine Vorschau gegeben. Die eigentliche Premiere fand aber im Ratssaal der Stadt Rheinbach in der vergangenen Woche statt. Und während sich dort die offiziellen Vertreter einfanden, sind sie im Film nicht zu sehen.

Der Rheinbach-Film ist über die einschlägigen Portale auch via Smartphone anzuschauen. Copyright: Jutta Laege

Denn „Rheinbach – ein gutes Gefühl“ soll etwas anderes vermitteln. Der Film soll auf kurzweilige Art zeigen, was die Stadt als Wohn- und Lebensstandort für alle Generationen auszeichnet, was ihn lebenswert macht und wie vielfältig er ist. Und so zeichnet er eine Collage aus vielen Facetten: Vom Glasmuseum bis zum Freizeitpark, vom Hexenturm bis zur Kirche St. Martin, vom Freizeitbad Monte Mare bis zum Karneval und zur Kirmes.

Der Einkaufs- und Wirtschaftsstandort Rheinbach findet ebenso Eingang in den Film wie die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Panoramaaufnahmen von Altstadt und Natur, hübsch anzusehen, wenn dort gefeiert oder entspannt wird, runden das Bild ab. „Natur aktiv erleben, einfach mal abschalten und dann wieder mittendrin, bunt, laut und ein bisschen verrückt“, heißt es von einer Sprecherstimme im Wechsel mit den Laiendarstellern.

Rheinbach verbindet Geschichte und Moderne von den Römern bis heute

„Spannend findet das der Nachtwächter, der gleich zu Beginn des Films zu Wort kommt und mit seiner Lampe das lebenswerte Rheinbach ausleuchtet – zumindest im übertragenen Sinne. Zahlreiche Ehrenamtler, Vereine, Initiativen und Brauchtumsgemeinschaften sind in den schnellen Abfolgen zu sehen – und transportieren damit die Botschaft, dass Rheinbach ein gesellschaftlich abwechslungsreiches Angebot machen kann. Eingebettet in das historische römische Erbe, gepaart mit innovativen wirtschaftlichen Ideen soll hier Rheinbach als prosperierender Zukunftsstandort mit reicher Vergangenheit etabliert werden.

„Rheinbach ist eine Stadt, in der Tradition und Moderne keinen Widerspruch bilden, sondern sich gegenseitig bereichern. Historisches Erbe, gelebtes Brauchtum, wirtschaftliche Dynamik, eine hohe Lebensqualität und das außergewöhnliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger machen den besonderen Charakter der Stadt aus“, fasst Daniela Hoffmann, Erste Beigeordnete der Stadt, bei der Präsentation die Vorzüge zusammen.

Mit dem Imagefilm will die Stadt einen weiteren Baustein ihres Stadtmarketings umsetzen. Er soll über die Stadtgrenzen hinaus Menschen für Rheinbach begeistern – als Lebensmittelpunkt, Unternehmensstandort oder Ausflugsziel.