Berlin – Er könne die Empörung von Pflegekräften und Medizinern über ungeimpfte Covid-Patienten verstehen, sagt DKC-Chef Gerald Gaß. Sie nähmen Behandlungskapazitäten in Anspruch, die dann anderen schwerkranken Menschen nicht mehr zur Verfügung stünden, argumentiert Gaß. Das Recht auf Krankheit dürfe nicht zur Gefahr für andere werden, mahnt er die Impfunwilligen und ruft sie zur Impfung auf.

Der Chef der Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, hat Impfunwilligen ein rücksichtsloses Verhalten vorgeworfen und sie nachdrücklich dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. “Wir leben in einer freien und demokratischen Gesellschaft, in der es grundsätzlich auch für jeden ein individuelles Recht auf Krankheit gibt. Dieses Recht auf Krankheit darf aber nicht zur Gefahr für andere werden", schreibt Gaß in einem Aufruf, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Jede Patientin und jeder Patient erhalte die bestmögliche Versorgung, egal ob die Erkrankung selbstverschuldet sei und durch ein zumutbares Maß an Prävention oder Vorsicht hätte vermieden werden können, betont Gaß. “Dennoch kann ich die Empörung vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade in den Intensivstationen nachvollziehen, die den ungeimpften Covid-Patienten rücksichtsloses Verhalten vorwerfen„, so der Verbandschef.

Belastender Ausnahmezustand

“Die Pflegekräfte und Mediziner befinden sich vielfach seit rund 18 Monaten in einem sehr belastenden Ausnahmezustand. Sie sorgen sich in ihrer Empörung um die Möglichkeit, auch in den kommenden Wochen und Monaten für alle Patienten die maximale Gesundheitsversorgung leisten zu können„, fügt Gaß hinzu. Sie sorgten sich auch darum, dass ein Teil der Mitarbeiter, die in den Intensivstationen ihren Dienst leisteten, frustriert und enttäuscht den Kliniken den Rücken kehren.

“Jedes Intensivbett und jede Beatmungseinheit, die von einem ungeimpften Patienten in Anspruch genommen wird, steht in diesem Moment einem anderen schwerkranken Menschen nicht zur Verfügung„, so der Verbandschef. Jede Pflegekraft und jede Ärztin, die sich um die hoch aufwändigen Covid-Patienten kümmere, könne ihre Hilfe und Zuwendung nicht gleichzeitig anderen lebensbedrohlich kranken Patienten zukommen lassen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Corona Anzeige Ärztevertreter plädieren für Ende der Maskenpflicht in Praxen

Corona in NRW Anzeige Mediziner-Verband fordert früheres Ende der Maskenpflicht in Kliniken

Gaß erinnert daran, dass 90 Prozent der Covid-Patienten auf den Intensivstationen nicht geimpft seien. Nur bei den allerwenigsten gebe es medizinische Gründe, die eine Impfung ausschlössen, stellt er fest. “Es ist ein wichtiger Akt der Solidarität und des gesellschaftlichen Zusammenhalts, durch die eigene Impfung die knappen und wertvollen personellen und medizintechnischen Ressourcen in unseren Krankenhäusern für die schwerkranken Patientinnen und Patienten zu schützen, die dringend darauf angewiesen sind„, mahnt der Chef des Klinikverbandes. “Nehmen Sie Ihre Rechte in unserer Gesellschaft und Demokratie so wahr, dass sie nicht zu einer Gefahr für andere werden„, appelliert er an die bisher Ungeimpften. (rnd)